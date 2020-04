Bursa'daki sinagogda korona virüs temizliği - Son Dakika

Bursa'daki sinagogda korona virüs temizliği

Osmangazi Belediyesi Altıparmak'taki sinagogu dezenfekte etti

BURSA - Bursa'da 16 yüzyıldan kalma Geruş Sinagogu korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından temizlenen sinagog korona virüse karşı ilaçlandı.

Korona virüs vak'asının Türkiye'de ilk görüldüğü günden itibaren teyakkuz halinde olan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları bu salgın hastalıktan korumak adına bütün imkanlarını seferber etti. İlçedeki ortak kullanım alanlarının temizlenmesi çalışmaların temelini oluştururken, ekipler 7/24 mesai yapıyor. Osmangazi'deki çalışmalar kapsamında son bir haftada 800 kamu binası ve binlerce nokta titizlikle dezenfekte edildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Altıparmak Mahallesinde halen varlığını sürdüren 16. yüzyıldan kalma Geruş Sinagogunda da temizlik çalışması yapıldı. Sinagoga giren belediye temizlik ekipleri korona virüse karşı Yahudiler için kutsal sayılan mekanı dezenfekte etti. 16. yüzyıl başlarında, II. Selim döneminde, İspanya'dan göç eden Sefaradlar tarafından inşa edilen 150 kişilik sinagogun 1855 depremi sonrası, kentteki tüm camileri onaran Fransız mimar Parville tarafından onarılmış olduğu düşünülüyor.

Temizlik ve sağlığın her şeyden önce geldiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi'nin ve hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önce geliyor. Ortak kullanım alanları, pazarlar, meydanlar, sağlık merkezleri, ibadethaneler, çöp konteynerleri, cadde ve sokakları aralıksız temizleyerek ve dezenfekte ederek salgının yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Salgınla mücadele ederken,vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürmek adına çalışan kamu görevlilerimizin virüse yakalanmaması için 800 kamu binasını sürekli dezenfekte ediyoruz. Sağlık merkezlerinden, belediye binalarına kadar her birime ulaşmaya çalışıyoruz. Valilik, kaymakamlık, adliye, sağlık merkezleri, PTT binaları, camiler, muhtarlıklar, hizmet binaları ve alt geçitler rutin olarak dezenfekte ediliyor. İnşallah, bu salgından elbirliğiyle kurtulacağız" dedi.