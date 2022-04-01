Bursa jandarmasından trende köpekli denetim - Son Dakika
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Bursa jandarmasından trende köpekli denetim

01.04.2022 15:00
Bursa jandarmasından trende köpekli denetim

Bursa'da jandarma ekipleri, İzmir-Ankara ve İzmir-Eskişehir seferini yapan trenlerde köpekle denetim yaptı.

Bursa'da jandarma ekipleri, İzmir- Ankara ve İzmir- Eskişehir seferini yapan trenlerde köpekle denetim yaptı.

Bursa il Jandarma Komutanlığı ekipleri, TCDD'ye ait İzmir-Ankara ve İzmir-Eskişehir seferini yapan trenlerde vatandaşların huzur ve güvenliği için Büyükorhan ilçesi Piribeyler tren istasyonu ile Harmancik ilçesi Gökçedağ tren istasyonu arasında seyir halindeyken arama ve denetim yaptı. 28 personel, 'Takip' ve 'Namlu' isimli uyuşturucu ve bomba arama köpekleri ile yaptığı uygulamada toplam 193 yolcunun sorgusunu yaptı. Alınan arama kararına istinaden yolcuların üzerinde ve trende arama da gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller neticesinde suç unsuruna rastlanmazken, uyuşturucu ve bomba arama köpekleri Namlu ve Takip yolcuların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, uygulamaların yerinde olduğunu belirterek jandarma ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Bursa jandarmasından trende köpekli denetim
Bursa jandarmasından trende köpekli denetim

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Eskişehir, Jandarma, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa jandarmasından trende köpekli denetim - Son Dakika


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