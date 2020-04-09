Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu - Son Dakika

Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu

6 saat önce

Bursa'da koronavirüs salgınına yakalanıp 7 günlük tedavi sonrasında iyileşerek taburcu edilen kadın, hastalık sürecini ''İçim yanıyordu, dışım donuyordu'' diyerek anlattı.

Bursa'da koronavirüs salgınına yakalanan Havva Er (58), 7 günlük bir tedavi sonrasında sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Karantina altına alınan mahallesine dönen Er, yaşadığı süreci "Nefes almakta zorlandım. İçim yanıyor, dışım donuyordu." diyerek anlattı.'

"ÖKSÜRÜKLE BAŞLADI, ÖLECEĞİM SANDIM''

Keles'in karantinaya alınan Yazıbaşı Mahallesi'nde oturan Havva Er, kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Er, 31 Mart'ta tedaviye alındı. 7 günün sonunda koronavirüsü yenen Havva Er, taburcu edildi. 3 gün tek kişilik odada tedavi gördüğünü belirten Havva Er, "Çekirge Devlet Hastanesi'nde 3 gün tek kişilik odada kaldım. Sonra normal odaya aldılar. Toplamda 7 gün tedavi gördüm hastanede, 8. günümde taburcu oldum. Hastalık ilk olarak öksürükle başladı. Kusmayla birlikte göğsümde sıkışma oldu. Öleceğimi zannettim. Çok şükür, demek ki daha yiyecek ekmeğimiz, suyumuz varmış.'' dedi.

ABLASI VE KARDEŞİ DE KORONA

Er, virüsü nasıl kaptığını ise ''Ablamda da virüs var, erkek kardeşimde de var. Birbirimizle görüştüğümüz sırada herhalde bulaştı. Mahallemizde cenaze vardı. Herkes oraya gelmişti. Ablamlar da gelmişti cenazeye. Tanımadığımız birkaç aile de gelmişti. Oradan bulaştı diye düşünüyorum. Ablam şu anda yoğun bakımda, çocukları da hastanede yatıyorlardı. Tedavi oldular ama ablam hala yoğun bakımda. Ablam için üzülüyorum." sözleriyle ifade etti.

''İÇİM YANIYOR, DIŞIM DONUYORDU''

Hastalık süresince her yerinin ağrıdığını belirten Er, "Hastanede koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Allah razı olsun hastanedeki doktorlarımız, hemşirelerimiz sayesinde iyileştim. Hastalandığımda ağrımayan yerim kalmadı. Bütün eklemlerimde, göğsümde ağrı oldu. Nefes almakta zorlandım. İçim yanıyor, dışım donuyordu.'' ifadelerini kullandı.

''AİLEMİN SAĞLIĞI İÇİN KARANTİNAYA GİRMEM LAZIM''

Özel izinle köyüne dönen Havva Er, sözlerini şu şekilde sürdürdü: ''Jandarma ekipleri köyün girişinde beni bekliyormuş. İzin alınca köye gireceğim. Hastanede kimseyle görüşemiyordum. Sağ olsun hemşireler bana çok moral verdi. Ailemle görüştük. Komşularımız aradı, onlar moral verdi. Burada ölsem beni kimse göremeyecek diye düşündüm. Nefes alamıyordum. Allah'ım 6 evladım var, sen beni onlara bağışla diye dua ettim. Hastanede kendime sürekli moral vermeye çalışım. Moralimi yüksek tutarak hastalığı yendiğimi düşünüyorum. Eğer ailemin sağlığını düşünüyorsam kendimi karantinaya almam lazım. Bekar olan 3 çocuğumu evlendireceğim. Hastalığım sırasında Keles Belediyesi, Dağ-Der sağ olsun çok ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu çok tehlikeli ve ağır bir hastalık. Herkes kendine dikkat etsin. Ne olur herkes evine kapansın, dışarı çıkmayın."

Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüs, İçim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:40 Kaynak: DHA

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