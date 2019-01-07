Son Dakika Haberleri: Bursa Manav Dükkanın Kasasındaki Tüm Parayı Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasında

Bursa Manav Dükkanın Kasasındaki Tüm Parayı Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Bursa'da manav dükkanına giren hırsız, işyeri çalışanı Ahmet Arslan'ın uyumasını fırsat bilerek kasadan 535 lira çaldı.

Bursa Manav Dükkanın Kasasındaki Tüm Parayı Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Bursa'da manav dükkanına giren hırsız, işyeri çalışanı Ahmet Arslan'ın uyumasını fırsat bilerek kasadan 535 lira çaldı. Hırsızın, manav dükkanının kasasından para çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Tahtakale Mahallesi Fışkırık Caddesi'ndeki Rasim Sevi'ye ait (54) manavda meydana geldi. Manava gelen, kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, bir süre iş yerinin etrafında dolaştı. Çevrede kimsenin olmadığını ve çalışan Ahmet Arslan'ın da uyuduğunu fark eden hırsız, kasadaki 535 lirayı alarak kaçtı. Uyandıktan sonra kasadaki paraların yerinde olmadığını fark eden Arslan, durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızın paraları alıp kaçma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir süre çevreyi gözetleyen hırsız, daha sonra kasaya yaklaşarak paraları alıp kaçıyor. Kendisinin uyuduğunu gören hırsızın paraları alıp kaçtığını belirten Ahmet Arslan, "Kasada bulunan 535 lirayı alıp kaçmış, 10-15 dakika sonra uyandım, paraların yerinde olmadığını fark ettim. Daha sonra durumu dükkan sahibi ve polis ekiplerine bildirdim. Kameraları inceledik, hırsız net bir şekilde görünüyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:19 Kaynak: DHA

Ahmet Arslan, Bursa, Güncel
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