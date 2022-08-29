Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu - Son Dakika
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Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu

29.08.2022 18:51
Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu

Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu Cami minaresi yıkılırken, birçok yerde heyelan meydana geldi Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta dolu yağışı etkili oldu.

Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu

Cami minaresi yıkılırken, birçok yerde heyelan meydana geldi

BURSA - Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan dolu ve yağmur sebebiyle bir caminin minaresi yıkılırken, birçok bölgede ise heyelan meydana geldi.

Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'tan yağan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Etrafı beyaza bürüyen dolu yağışının ardından gelen sağanak yağış sebebiyle yollar dereye döndü. Bir caminin minaresi, rüzgar ve dolu sebebiyle yıkılırken, ilçenin birçok bölgesinde heyelan oluştu.

Ekipler, yollardaki toprakları kaldırmak için çalışma başlatırken, vatandaşlar ise çaresizce yağışı izledi.

YORUMLAR
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Hava Er Eğitim Tugayı Komutanlığı İçindeki Zafer Camii'nin Açılışı Hava Er Eğitim Tugayı Komutanlığı İçindeki Zafer Camii'nin Açılışı Efkan Ala baba ocağında Efkan Ala baba ocağında
Kaynak: İHA

Harmancık, Bursa, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu - Son Dakika

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