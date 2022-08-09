8 gündür kayıp olan genci 100 kişilik ekip arıyor - Son Dakika
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8 gündür kayıp olan genci 100 kişilik ekip arıyor

09.08.2022 11:21
8 gündür kayıp olan genci 100 kişilik ekip arıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür kayıp olan Hikmet Özgüneş (29) 100 kişilik ekiple didik didik aranıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür kayıp olan Hikmet Özgüneş (29) 100 kişilik ekiple didik didik aranıyor. Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu.

İlçe merkezinden 30 kilometre mesafedeki kırsal Bahçekaya mahallesinde Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretindeki arama kurtarma ekipleri, geniş çaplı araştırma ve arama çalışmalarına yeniden başladılar.

1 Ağustos 2022 tarihinde evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Hikmet Özgüneş'in (29) motosikleti kırsal Bahçekaya mahallesinde bulundu.

Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretindeki AFAD, NAK, AKUT, İNDAK, Bursa ve İnegöl olmak üzere 100 kişilik ekip, kayıp genci sabah 09.00 itibariyle Bahçekaya mahallesi ve çevresinde aramaya başladılar. Çalışmalara eğitimli arama köpekleri de katılıyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 gündür kayıp olan genci 100 kişilik ekip arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 gündür kayıp olan genci 100 kişilik ekip arıyor - Son Dakika
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