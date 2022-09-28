Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi - Son Dakika
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Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

28.09.2022 08:00

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan 2 otomobil ve bir ticari araç hasar gördü.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Yıldırım, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi - Son Dakika
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