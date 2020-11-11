Bursa'nın ulaşım filosu yenileniyor - Son Dakika

Bursa'nın ulaşım filosu yenileniyor

11.11.2020 09:49

- Bursa'nın ulaşım filosu yenileniyor Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş'ın katkılarıyla 124 Nolu Barakfakih Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından alınan 26 adet mikrobüs düzenlenen törenle hizmete alındı.

- Bursa'nın ulaşım filosu yenileniyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş'ın katkılarıyla 124 Nolu Barakfakih Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından alınan 26 adet mikrobüs düzenlenen törenle hizmete alındı.

Bursa'da ulaşımın sorun olmaktan çıkması için akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu, yeni yollar, köprü ve kavşak gibi fiziki yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da toplu taşıma araçlarını vatandaşlar için daha cazip hale getiriyor. Şehrin en önemli konularından biri olan ulaşımda, vatandaşa kaliteli ve konforlu hizmet sunmak için atılımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş'ın katkılarıyla 124 Nolu Barakfakih Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından alınan 26 adet mikrobüs düzenlenen törenle hizmete alındı.

"Vatandaş memnuniyeti önemli"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yenilenen otobüslerin hayırlı olmasını diledi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren ve meclis üyelerinin de katıldığı törende konuşan Başkan Alinur Aktaş, Burulaş'ın 'İnsanları sabahları işine, akşamları da evine ve eşine kavuşturuyoruz' sloganını hatırlatarak kaliteli hizmetin önemine vurgu yaptı. Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa'nın en önemli konusunun trafik ve ulaşım olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "3 yıllık hizmet sürecinin sonunda hala ön sıralarda olmasına rağmen trafik ve ulaşım nispeten daha az konuşuluyor. Akıllı kavşak uygulamaları, köprüler, viyadükler, sinyalizasyon-optimizasyon çalışmalarıyla önemli bir atılım yaptık. Pandemi süreci toplu taşımayı ciddi anlamda etkiledi. Nisan-Mayıs aylarında yasaklı günler hariç yüzde 11'lik taşıma oranlarını gördük. Ancak biz yine de birileri gibi otobüsleri garajlara çekmedik. Hizmeti kaliteli ve sağlıklı bir şekilde yürütmek için büyük gayret gösterdik. Elimizdeki tüm ulaşım araçlarını daha ekonomik ve verimli çalıştırmanın hesabını yaptık. Bursa'da yaşayan her bir vatandaşımızın huzuru ve memnuniyeti bizler için çok önemli. Göreve geldiğimizden beri Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım çalışanlarıyla barış çerçevesinde hareket ediyoruz. Karşı tarafın menfaatlerini düşünerek kararlar alıyoruz. Ancak vatandaş memnuniyetini de çok önemsiyoruz" dedi.

"Desteklerimiz artarak devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımdan para kazanmak gibi bir derdi olmadığının altını çizen Başkan Aktaş, "Araca binen vatandaşı sabah işine, akşam evine ve eşine ulaştırırken güler yüzünüz, tatlı diliniz, ilgi ve alakanız eksik olmasın. Kurallara uymanız bizler için değerlidir. Burulaş'a 271 otobüs kazandırdık. Araçların yüzde 75'ini yeniledik. 2 milyon dolarlık yatırımla da özel halk otobüsleri dahil tüm filoyu kamera izleme cihazlarıyla donattık. Zor dönemde kooperatif olarak 26 yeni minibüsün hizmete başlaması için hamlede bulundunuz. 2 minibüs daha alınarak toplam 28 araç, Barakfakih'ten Kestel'e bağlı bütün mahallelere hizmet verecek. Araçları aynı zamanda engelli vatandaşlarımız da rahatlıkla kullanabilecek. Kazasız, belasız, hayırlı sürüşler ve hayırlı kazançlar diliyorum. Katkı ve desteklerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede olduğu gibi Kestel'de de güzel işlere imza attığını belirtti. Mandıras Deresi rekreasyon alanı düzenlemesinden köylerdeki arazi yollarına kadar pek çok konuda hizmet verildiğini anlatan Tanır, ilçeye verilen desteklerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür etti. Tanır, ulaşım konusunda çıtayı yükseltecek olan 26 aracın ilçeye ve mahalleye hayırlı olmasını temenni etti.

124 nolu Barakfakih Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İbrahim Anaç, desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel Belediyesi ve Burulaş yöneticilerine teşekkür etti.

Bursa'nın ulaşım filosu yenileniyor
Bursa'nın ulaşım filosu yenileniyor
Bursa'nın ulaşım filosu yenileniyor
Bursa'nın ulaşım filosu yenileniyor
Bursa'nın ulaşım filosu yenileniyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'nın ulaşım filosu yenileniyor - Son Dakika


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