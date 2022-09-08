Bursa'da beyaz et deposuna şok baskın - Son Dakika
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Bursa'da beyaz et deposuna şok baskın

08.09.2022 12:16
Bursa'da beyaz et deposuna şok baskın

Bursa Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine Selimiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan depoya baskın gerçekleştirdi.

Bursa Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine Selimiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan depoya baskın gerçekleştirdi. Baskın neticesinde, insan sağlığını tehdit eden yaklaşık 1,5 ton beyaz et imha edilerek depo mühürlendi. İşletme sahibine ise cezai işlem uygulandı.

Çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Selimiye Mahallesi 11'inci Bahçe Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katındaki depoya baskın düzenledi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı depoda denetim yapan ekipler, insan sağlığı açısından tehlike saçan tavuk etlerine el koydu. Zabıta ekipleri, kaçak işletmenin sahibine, iş yeri ruhsatının olup olmadığını sordu. İşletme sahibinin görevlilere ruhsatı olduğunu söyleyerek gıda faturasını göstermesi ise denetim yapan ekiplerde şaşkınlık oluşturdu.

Yapılan baskında, son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden yaklaşık 1,5 ton beyaz et, Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri ve İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü görevlileri nezaretinde toplanarak imha edildi. Yetkililer, ilçede yasa dışı faaliyet gösteren kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşları uyardı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Zabıta, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da beyaz et deposuna şok baskın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da beyaz et deposuna şok baskın - Son Dakika
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