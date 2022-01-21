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Bursa ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

Bursa ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

21.01.2022 13:15
Bursa ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Nilüfer İlçesindeki Saadettin Türkün Ortaokulunda düzenlenen törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de katıldı.

Okulun 2021 FIDE Online Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Dünya Kupasında şampiyon olan sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş'a ödül takdim edilmesinin ardından protokol üyeleri 6. sınıf ve ana sınıfı öğrencilerine karnelerini dağıttı.

Eskişehir

Eskişehir'de yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Kentte 495 okulda 141 bin 513 öğrenci karnesini alarak tatile girdi.

Bilecik

Bilecik'te 30 bin 245 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun bir tempoda pandemiye karşın okullarda 2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci ara dönemini tamamladığını ifade etti.

Pazaryeri ilçesinde öğrenciler de düzenlenen programla karnelerini aldı.

Yalova

Yalova genelinde yaklaşık 50 bin öğrenci karnelerini alarak sömestr tatiline girdi.

Yalova Özel Eğitim Anaokuluna giden Vali Muammer Erol, çocukların karne heyecanına ortak oldu.

Buradan Elmalık köyündeki Salim Delen İlk ve Ortaokuluna da geçen Erol, ardından Seyrantepe Mahallesindeki Mevlana İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere karne ve hediyelerini veren Vali Erol, çocuklara tatilde kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Çanakkale ve Kütahya

Çanakkale'de de yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karnelerini aldı.

İl merkezinde 25 bin 45, il genelinde ise toplam 71 bin 908 öğrenci karnesini alarak tatile başladı.

Kütahya'da 566 okuldan yaklaşık 97 bin öğrenciye karneleri verildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Şeker İlkokulundaki törende çocukların karne heyecanına ortak oldu.

Balıkesir

Balıkesir'de de Vali Hasan Şıldak, Erdek 18 Eylül Ortaokulunda ilk dönemi tamamlayan öğrencilere karnelerinin yanı sıra hediyeler de takdim etti.

Şıldak'a Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da eşlik etti.

Ayvalık ilçesinde de Aliçetinkaya İlkokulunda düzenlenen törenle öğrenciler karnelerine kavuştu.

Bursa ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı
Bursa ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı
Bursa ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı
Bursa ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

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Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika


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