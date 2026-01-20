Buruk\'tan Atletico Madrid Maçı Öncesi Açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın sahalarında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile yapacakları maçın ilk 24'e kalmak için çok önemli olduğunu söyledi.

Buruk, yarın RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak maç öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine İspanya'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenleri anarak başlayan Buruk, 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan ile ilgili, "Bugün, dünyanın en büyük taraftar grubu olan ultrAslan'ın 25. kuruluş yılı. Her zaman bizim yanımızdalar. ultrAslan'ın 25. yılını kutlayarak nice büyük başarılara hep beraber ulaşmayı diliyorum." dedi.

Önemli bir maça çıkacaklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ün içine girebilmek için çok önemli bir karşılaşma. Özellikle bu tür dünyanın önemli takımlarına karşı iç sahada oynadığımız maçlar, hem oyun hem de sonuç olarak zihinlerimize geçti. Hepimiz için bu maçı yaşamak büyük bir şans. İnsanlara, ileride 'Galatasaray, bir Atletico Madrid maçı oynamıştı.' dedirtmek için büyük bir şans. Bunun için en iyisini yapacağız. Karşımızda form durumu yüksek bir takım ve 15 senedir takımın başında olan çok önemli bir teknik direktör var. Hep rakiplerini zorlayan, iddialı, kazanmaya odaklı bir takım. Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Biz de maksimumumuzu vererek bu maçtan kazanarak ayrılmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.

"Kadromuz biraz daha kalabalıklaştı"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen ile sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Gabriel Sara hakkında bilgi verdi.

Buruk, futbolcuların durumlarıyla ilgili, "Osimhen, dün kadroya katıldı ve antrenmana çıktı. İsteğini ve konsantrasyonunu gösterdi. Güzel de bir antrenman oldu. Ismail Jakobs, sabaha karşı burada olacak. Yarın kadroya alacağız. Sara takımla antrenmana çıkarak kendini deneyecek. Planlarımız onu kadroya almak. Singo bu maçta bizimle birlikte olmayacak. Arda'nın da sakatlığı var. Kadromuz biraz daha kalabalıklaştı. Bu da hepimiz için, özellikle de benim için moral oluyor." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ın soğuk algınlığı nedeniyle dünkü antrenmana çıkmadığını dile getiren Buruk, "Uğurcan'ın bir hastalığı vardı. Dünyada sakatlanan ilk futbolcu Singo değil. Her takımda sakatlıklar oluyor. Önemli olan doğru bir şekilde döndürebilmek. O da dönebilmek için çok çalışıyor. Çok profesyonel bir oyuncu. En kısa zamanda dönecek. İnşallah bir daha da sakatlanmayacak." şeklinde konuştu.

"Yarın nasıl bir kulüp olduğumuzu gösterme günü"

Okan Buruk, Atletico Madrid maçında takım ve taraftarların Galatasaray'ın nasıl bir kulüp olduğunu dünyaya göstereceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesajı sorulan Buruk, şunları kaydetti:

"Burada teknik direktör olarak dördüncü senem. Futbolculuğum ve öncesinde maçlara giden bir taraftar olarak hep Galatasaray'ın başarılarını gördük. Son 35 yılda Galatasaray hep başarılı oluyor. Üç sezondur da şampiyonluğu kazanıyoruz. Beklentiler bizden çok yüksek. Biz de bu beklentilere cevap vermek istiyoruz. Doğrularımız ve yanlışlarımız var. Bunu kabul ediyorum. İnsan hata yapabilir. Bu benim ve oyuncularım için de geçerli. Galatasaray futbolcularının, teknik heyetinin ve yöneticilerinin her şeylerini verdiğinden emin olun. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bu dönemde onların başını hiç öne eğdirmedik. Bundan sonra da bunun için çabalayacağız. Daha çok birlikte olmamız gereken bir dönemdeyiz. Son 3 yılın şampiyonu Galatasaray'ın bu sezon da şampiyon olmasın diye saha dışındaki mücadeleye de bakmamız lazım. Son dönem transfere çok fazla odaklandık. Saha içindeki konsatrasyonumuzu kaybettik. Transfer tabii ki olacak. Bu konsatrasyonu özellikle yarın için çok güçlü bir şekilde tutalım, her dakika oyuncularımıza destek olalım. Bence en önemli şey bu. Her zaman Galatasaray taraftarı oyuncularının performansını yükseltmiştir. Yarınki beklentim önce saha içindeki mücadelemizle taraftarımızı işin içine katmak ve performansımızı yukarı çekmek. Yarın nasıl bir kulüp olduğumuzu gösterme günü."

"Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol yedi"

Tecrübeli teknik adam, savunmasıyla ön plana çıkan Atletico Madrid'in bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol yediğine dikkati çekti.

Bireysel yeteneklere ihtiyaçları olacağını belirten 52 yaşındaki teknik adam, "Rakibimiz, son dönemde tek şiddetli baskıları çok iyi yapıyor. Ön alanda adam adama baskıları çok iyi uyguluyor. Bunun avantajlarını kullanmak için planlar yapacağız. Bu maçta bireysel yeteneklere daha çok ihtiyaç duyacağız. Özellikle öndeki oyuncuların bireysel yeteneklerini sergilemesine ihtiyacımız var. Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol yedi. Maç başına yedikleri 2 gol, savunmayı iyi yapan, birlikte hareket eden Atletico Madrid gibi bir takım için çok yüksek. Duran toplardan çok fazla gol yediler. Bu da kaliteli işler yapan takımların Atletico Madrid'e gol atabildiğini gösteriyor. Oyun planlarımızı yaptık. Yarın her şeyin dışında bireysel kalite ve yetenek öne çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Takımım maça mental olarak çok hazır"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, takımının taktik ve mental olarak maça hazır olduğunu aktardı.

Büyük maçlar öncesinde futbolcuların konsantrasyonu için bir şey yapmaya gerek olmadığını dile getiren Buruk, "Teknik ekibin takımı psikolojik anlamda hazırlamasına gerek olmayan maçlar vardır. Atletico Madrid maçı da bunlardan biri. Tabii ki iyi antrenman yapacaksınız, taktiksel çalışmaları ve rakibin analizini en iyi şekilde yapacaksınız. Böyle bir şans bir futbolcunun elinde geldikten sonra böyle bir maça mental olarak hazırlanmamak çok zor. Takımım maça mental olarak çok hazır. Dünkü antrenmanda bunu çok net bir şekilde gösterdiler. Beni mutlu eden bir antrenman oldu. Bu maça hem ben hazırım hem de oyuncularım hazır." şeklinde görüş belirtti.

"Oyunu doğru şekilde yönetebilmemiz gerek"

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temponun farklı olduğunu vurgulayarak, oyunu yönetmeyi becerebildiklerini söyledi.

Atletico Madrid'e karşı fiziksel olarak karşılık verip veremeyeceklerinin sorulması üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Rakibimiz 3 gün önce maç oynadı. Bazı oyuncularını dinlendirdi ama fiziksel olarak çok dinamikler. LaLiga'nın 155 kilometre ortalamasıyla en çok koşan takımı. Bire bir savunmaları çok güçlü bir şekilde yapıyorlar. Biz de Türkiye Ligi'nde mücadele ediyoruz. Türkiye'de topun oyunda kalma süreleri Şampiyonlar Ligi'ne göre düşük. Yaklaşık 10 dakikalık, bazen 15 dakikaya çıkan çok büyük fark var. Daha yavaş oynanan, maçı hakemlerin ve rakiplerin durduğu bir lig. Şampiyonlar Ligi ile aramızda çok fark var. Liverpool maçında konsantrasyonu ve dinamizmi doğru bir şekilde yönettiğimizi gösterdik. Bu maçta da oyunu doğru şekilde yönetebilmemiz ve rakibe doğru şekilde karşılık vermemiz gerek. Bu maçta kulübeden gelecek oyuncu sayımız arttı. Bu da bizim için avantaj olacak. Yorgunluk oyun içinde olabilir ama futbolcular bazen 120 dakikayı oynayabiliyorlar. Bu da psikolojik ve oyun içindeki gücü doğru yönetmeyle alakalı. Gücümüzü doğru yönetirsek rakibimizle 90 dakika doğru bir şekilde başa çıkabiliriz."

"Bir eleştiri olacaksa bana yapılmalı"

Okan Buruk, takımının performansında baş sorumlunun kendisi olduğunu kaydetti.

Sadece futbola odaklandığını dile getiren Buruk, "Galatasaray'ın teknik direktörüyseniz bu baskıları kaldırabilecek psikolojide olmanız gerek. Bu gücüm var. Oyuncularıma güveniyorum. Her şeyin sorumlusu benim. Bir eleştiri olacaksa bana yapılmalı. Galatasaray için çok önemli bir maça çıkacağız. Kafamızdan bütün korkuları ve olumsuzlukları çıkartarak bu maçı düşünmeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı.