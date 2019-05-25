Son Dakika Haberleri: BUSAT'ta Yurdakoş dönemi

BUSAT'ta Yurdakoş dönemi

12 saat önce

Bursa Sağlık Turizm Derneği'nin (BUSAT) başkanlığına Dr. Metin Yurdakoş getirildi.

BUSAT'ta Yurdakoş dönemi, System.String[]
Bursa Sağlık Turizm Derneği'nin (BUSAT) başkanlığına Dr. Metin Yurdakoş getirildi.

BUSAT'ın 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Dr. Serbülent Orhaner'in aday olmadığı genel kurulda Yurdakoş, tek liste ile seçime girdi. Yapılan kongrenin sonunda Yurdakoş, başkan seçildi. Yurdakoş, "Bursa, sağlık turizmi için her türlü alt yapıya sahip. Doğası, denizi, termal tesisleri, sağlık tesisleri ile en modern ameliyatlar Bursa'da yapılıyor. Tarihimizden gelen kaplıca sularımız Almanya'nın yüzde 1'i kadar sağlık turizminde kullanılamamakta. Bu eksikliklerin giderilmesi lazım. Önümüzdeki dönemlerde bunlar güzel hale gelecektir" dedi.

Önceki başkan Dr. Serbülent Orhaner ise, "Sağlık turizminin önemli dallarından bir tanesi termal sağlık. Çok zengin kaynaklara sahip. Bu kaynaklar, etkin bir şekilde kullanıma sunulmuş değil. Bursa'da sağlık turizmini gerçekleştirebilecek kurumlar var" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, "BUSAT, Türkiye'de ilk kurulan sağlık turizmi derneklerinden bir tanesi. Dünyada ticari hacme sahip olan bir ekonomik alanda, Bursa ve Türkiye'nin hak ettiğini alabilmesi için bir grup gönüllü arkadaşımızla girmiştik. Sağlık turizmi, 2023 hedeflerimiz ile alakalı önemli yere sahip" şeklinde konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapadokya'da Ahırdan Tarih Fışkırdı Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor Palandöken'e Türkiye'nin En Uzun Zipline Hattı Kurulacak İşçileri Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 3'ü Ağır, 10 Yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:35:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BUSAT'ta Yurdakoş dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]