Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora imza attı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora imza attı - Son Dakika Dünya

Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora imza attı

6 saat önce

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019'da toplam 367 bin araç teslim ederek bir rekora imza attı

Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora imza attı, System.String[]

Euronews'in Business Line programı, Dubai şehir merkezindeki Burj Khalifa'dan iş dünyasının nabzını tuttu. Tesla CEO'su Elon Musk, Şangay'daki fabrikadan yapılan "Model 3" araçlarının ilk teslimatlarını dans ederek kutladı. Elektrikli otomobil üreticisi şirket, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde 112 bin araç satarak bir rekora imza attı. 2019'da toplam 367 bin araç teslim eden şirket böylece satışlarını, 2018 yılı rakamlarının yüzde 50 oranında üzerine çıkardı.


Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan üç ölümcül kazanın ardından Tesla'nın otomatik pilot sistemlerini zorlu bir süreç bekliyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Nicola Tesla, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki kapısı olmayan arabayı görenler şaşkına döndü
Yerli otomobil Barcelona'da dünyaya tanıtılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine kendi videosuyla cevap verdi YouTuber'dan tepki çeken video! Binlerce kağıt havluyu böyle israf etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 01:19:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]