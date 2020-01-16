Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora imza attı

Euronews'in Business Line programı, Dubai şehir merkezindeki Burj Khalifa'dan iş dünyasının nabzını tuttu. Tesla CEO'su Elon Musk, Şangay'daki fabrikadan yapılan "Model 3" araçlarının ilk teslimatlarını dans ederek kutladı. Elektrikli otomobil üreticisi şirket, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde 112 bin araç satarak bir rekora imza attı. 2019'da toplam 367 bin araç teslim eden şirket böylece satışlarını, 2018 yılı rakamlarının yüzde 50 oranında üzerine çıkardı.



Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan üç ölümcül kazanın ardından Tesla'nın otomatik pilot sistemlerini zorlu bir süreç bekliyor.