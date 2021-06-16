Üye Girişi
Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu - Son Dakika

Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu

16.06.2021 10:36

- Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu Sertliğine aldırış etmedi aldığı eğitimler sayesinde Dünya Şampiyonasına vize aldı Muay Thai'de dünya şampiyonluğu hedefleyen sporcu Yaren Yılmaz: "Zorluklar yaşadım, ama bunlara rağmen çalışmalarımızın karşılığını aldık" Aydın...

- Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu

Sertliğine aldırış etmedi aldığı eğitimler sayesinde Dünya Şampiyonasına vize aldı

Muay Thai'de dünya şampiyonluğu hedefleyen sporcu Yaren Yılmaz:

"Zorluklar yaşadım, ama bunlara rağmen çalışmalarımızın karşılığını aldık"

SAKARYA - Aydın Kuşadası'nda gerçekleşen Türkiye Gençler Muay Thai Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde 1'inci olarak Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasına vize alan Sakaryalı sporcu Yaren Yılmaz, "Sert bir spor olduğu doğru ama bir kadın olarak aldığım profesyonel eğitimle buralara kadar geldim. Bu sporu yapan herkesin hayali olan Tayland hedefine ulaşabildiğim için gururlu ve mutluyum" dedi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla 01-07 Haziran tarihleri arasında Milli Takım seçme müsabakaları Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 630 sporcu Aralık ayındaki Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek için yarıştı. 48 kilo alt gençlerde rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Sakaryalı sporcu Yaren Yılmaz, dünya şampiyonasında milli takımı temsil etme hakkını elde etti. 4 senedir sporla ilgilendiğini ve bundan önceki senelerde de Tayland vizesini kıl payı kaçırdığını aktaran Yılmaz, dünya şampiyonasında ülke ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İdmanlarda yaşadığı zorluklara rağmen çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan 15 yaşındaki Muay Thai sporcusu Yaren Yılmaz, "11 yaşında başladım bu spora. Spora her zaman bir ilgim vardı aslında. Ailemin de biraz desteğiyle bu yola koyulmuş oldum. 4 seneden beri dövüş sporu ile ilgileniyorum. Çok içine kapanıktım aslında dövüş sporu hiç bana göre değildi. Hatta geldiğim zaman dövüşmek bile istemiyordum, bana göre tam tersine bir spordu. Daha sonrasında hocamın desteği ve motivasyonu ile beraber buralara kadar geldim. İdmanlarda çok zorluklar yaşadım, yaralar aldım, ağrılarım ve sakatlıklarım oldu. Ama bunlara rağmen çalışmalarımızın karşılığını aldık" dedi.

"Ülke ve bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğim"

Muay Thai'nin sert bir spor olduğunu ancak aldığı profesyonel eğitimler sayesinde bu noktaya geldiğini ve her kadının bu sporu yapabileceğini ifade eden Yılmaz, "Sert bir spor olduğu doğru ama bir kadın olarak aldığım profesyonel eğitimle buralara kadar geldim. Her kadın bu dövüş sporunu yapabilir, kendini savunabilir. Biz kadınlar olarak erkeklerin yaptığı her şeyi yapabiliriz bence. Kuşadası'nda yapılan Milli Takım seçmesi Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci oldum ve Tayland'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Daha yeni geldik ama tüm hızıyla idmanlarımıza başladık. Çok çalışıyoruz ve inşallah Allah'ın izniyle de Dünya Şampiyonası'nda ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

"Tayland hayalini gerçekleştirdiğim için mutluyum"

Geçen yıllarda Tayland hayalini kıl payı kaçırdığını ve çalışmaları neticesinde bu hayalini gerçekleştirdiği için gurur duyduğunu belirten Yaren Yılmaz, "Tayland'a gitmek bu sporu yapan tüm sporcuların neredeyse hayali. ve ben bunu gerçekleştirdiğim için çok gururlu ve mutluyum. Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci olduğumda çok sevindim ve gururlandım gerçekten. Çok çalıştık çünkü. Geçtiğimiz yıllarda kıl payı kaçtı her şey, ama hocamın büyük desteği ve motivasyonuyla çok iyi hazırlandık. 1'inci olduğumda çok mutluydum, anlatılamaz bence. Bu yolda bizi destekleyen aileme, hocama, tüm arkadaşlarıma ve spordaki partnerlerime hepsi çok yardımcı oldular ve hiç desteklerini esirgemediler, hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyon hocanın, şampiyon öğrencileri

Yaklaşık 21 yıldır spor ile uğraşan ve sayısız sporcu yetiştiren antrenör Serkan Yılmazer, "Sayısız sporcu ve şampiyonlar yetiştirdik. Spora 2000'li yıllardan itibaren başladım. 2000'li yıllardan sonra kendi dövüş ve maçlarım oldu. Onlarda da başarı ve başarısızlıklarımız oldu. En son 2018-2019 yıllarında Kick Boks ve Muay Thai'de de şampiyonluklar yaşadım kendi adıma. Sporcularıma doğru yol gösterdiğime inanıyorum. Çünkü şampiyon hocanın, şampiyon öğrencileri onlar. Sayısız sporcumuz var ve maçlara hazırlanıyorlar. Yaren'de bunlardan bir tanesi ve onunla çok gururlandık. Çünkü son 2 senede kıl payı şampiyonlukları kaçırmıştı, çokta yetenekli bir sporcu. Hiç bırakmadık, sakatlıklarımız oldu hatta bu maça giderken yine sakatlıklarımız oldu ama bunu da aştık 1 ay içerisinde çok iyi bir geri dönüş yaptık. Maçlarımızın hepsini kusursuz ve hatasız bir şekilde tamamladık. Çok gururluyuz, elimizden geleni yapmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dünya şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okutmayı hedefliyoruz"

Dünya şampiyonluğu hedeflediklerini söyleyen Yılmazer, "Tayland hayalimiz gerçekleştirdik ve hazırlıklarına başladık. Çok sıkı bir şekilde hazırlanıp orada İstiklal Marşımızı okutmayı istiyor, Dünya Şampiyonluğu hedefliyoruz. Buna karşılık kararlı ve azimli şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızın karşılığını almış olmak bizi çok mutlu etti. Aynı zamanda bir antrenör için; sıfırdan yetiştirdiği yani emeklemeyi, yürümeyi öğrettiği yani her şey ile kendisinin yetiştirdiği sporcusunun bu şekilde başarılı olup ülkeyi temsil etme yoluna kadar ilerleyebilmesi bizim için çok onur verici, bütün yorgunluklarımızı unutuyoruz. ve inşallah Tayland'da Dünya Şampiyonu olursak daha da mutlu olacağız. Bizi destekleyen sporcu velilerimize, çevremizdeki tüm herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Sertlik sporculara yarış anlamına geliyor"

Antrenör Serkan Yılmazer, "Muay Thai sporu sert bir spor ama bu sertlik yarışmacılara göre değişiyor. Çünkü bütün dövüş sporları savunma üzerine kurulur. Savunmayı çok iyi öğrendiğiniz için bu sertlik size göre bir yarış anlamına geliyor. Yani artık dövüşten çıkıyor iş, bilmeyen insanlar için kavga olabilir ama bizim için tamamıyla yarışmak ve bu yarışta da bir numarayı her zaman korumak bizim için çok gurur verici" diye belirtti.

Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu
Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu
Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu
Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu
Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu
Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu
Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu
Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu
Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu
Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu
Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu

Muay Thai, Şampiyon, Türkiye, Tayland, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı 11:24 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var 11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor
Esra Erol'un programında ağızları açık bırakan itiraf: Oğlum, babasını öldürdü 10:53 Esra Erol'un programında ağızları açık bırakan itiraf: Oğlum, babasını öldürdü Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor 10:13 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi 09:50 Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu 09:10 Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan dikkat çeken ifadeler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok 07:35 Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan dikkat çeken ifadeler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok

Son Dakika Haberleri
11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
11:23 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor
10:55 Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı
10:22 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:16 CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır
10:12 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
10:12 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor
Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı         
11:24
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddiları sosyal medyayı karıştırdı! EVKUR'a tepki yağıyor Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddiları sosyal medyayı karıştırdı! EVKUR'a tepki yağıyor         
11:20
Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı         
10:55
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
10:13
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz         
07:18
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü         
23:04
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 11:32:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement