Büyük Besteciye Özel Program

RADYO SAYAN İLE AÇILIR, SAYAN İLE KAPANIRDI

Sayan'ın en çok bilinen eserlerinden "Hatıra"nın icra edilmesiyle başlayan programda, gazeteci Murat Bardakçı, Sayan'ın musiki dünyasındaki yeri ve değeriyle ilgili konuşma yaptı. Erol Sayan'ın bestelerinin akılda kalıcı basit nameler olduğunu ifade eden Bardakçı konuşmasına şöyle devam etti: "TRT Radyosu 1970'li yılların sonunda kadar Erol Sayan ile açılır, Erol Sayan ile kapanırdı. Senelerce dinledik, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Çok güzel eserler vermiştir, bundan sonra da verecektir. Biz Erol Bey'den daha da üstadane eserler bekliyoruz."

EROL SAYAN ESERLERİNİN HİKÂYELERİNİ ANLATTI

"En küçükten en büyüğe hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım." diyen Erol Sayan ise, programın ilk bölümünde, herkesin hiç sıkılmadan dinleyebileceği klasik formda eserlerin yer aldığını söyledi.

Sayan, program süresince sahnede kendisi için ayrılan koltukta oturarak bazı eserlerin beste ve güftelerinin ortaya çıkış hikâyelerini müzikseverlerle paylaştı.

KENDİ SESİNDEN "UNUTTUM ARTIK SENİ"

Bestesi Erol Sayan'a ait 3 klasik eserin icrasının ardından solistler İbrahim Suat Erbay, Gizem Coşkun, Yaprak Sayar, Atakan Akdaş ve Sadiye Erimli "Sızıverdin İçime", " İstanbul'u Artık Hiç Sevmiyorum", "Lütfen", "Damlalar", "Dertli Ne Ağlayıp Gülersin" şarkılarını seslendirdi.

Erol Sayan'ın "Unuttum Artık Seni" eserinin kendi sesinden dinlendiği konserde, Sayın'ın rast makamındaki "Bahar Şarkısı" ve buselik makamındaki "Papatyalar" adlı eserleri "Kalpten Gelen Sesler Çocuk Korosu" tarafından dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

ESERLERE YENİ DÜZENLEMELER

Sanatçının bestelerinden oluşan çok sayıda eserin icra edildiği konserin repertuvarında yer alan "Şed Araban Saz Semaisi"ni ise keman virtüözü Cihat Aşkın yorumladı.

Programın ikinci bölümünde ise İhsan Özer şefliğindeki CRR Oda Orkestrası, Sayan'ın sevilen bestelerini icra etti. Bu bölümde seslendirilen eserlerin düzenlemeleri ise yeni dönem Türk bestecilerimizden Oğuzhan Balcı tarafından yapıldı.

Konser, Erol Sayan'ın 1960'ta bestelediği, Enis Behiç Koryürek'in "Hatıra" adlı eserinin tüm sanatçılar tarafından söylenmesiyle sona erdi.

Programa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran ve Amir Ateş, Ahmet Özhan'ın yanı sıra sanat ve musiki camiasından çok sayıda isim katıldı.

Konuklara program anısına basılan kitapçık dağıtıldı. Arşiv niteliğinde olan kitapçıkta Sayan'ın eserlerine ait notalar ve güfteleri yer alıyor.