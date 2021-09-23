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Büyük Menderes için 100 bin imza toplayıp TBMM'ye gidecekler - Son Dakika

Büyük Menderes için 100 bin imza toplayıp TBMM'ye gidecekler

23.09.2021 20:06
Büyük Menderes için 100 bin imza toplayıp TBMM'ye gidecekler, System.String[]

AYDIN, Muğla, Denizli ve Uşak illerinde bulunan çevre derneklerinin bir araya gelmesiyle oluşumu sağlanan Büyük Menderes İnisiyatifi, son günlerde kirliliği ve kuraklığı ile gündem olan Büyük Menderes Nehri için imza kampanyası başlattı.

AYDIN, Muğla, Denizli ve Uşak illerinde bulunan çevre derneklerinin bir araya gelmesiyle oluşumu sağlanan Büyük Menderes İnisiyatifi, son günlerde kirliliği ve kuraklığı ile gündem olan Büyük Menderes Nehri için imza kampanyası başlattı.

Dernek üyeleri, 4 ilde başlattıkları imza kampanyasında hedefledikleri 100 bin imzaya ulaştıklarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yer alan bütün partiler ile görüşerek Büyük Menderes Nehri için acil çözüm üretmelerini isteyecekler. Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Dr. Metin Aydın, yaptığı açıklamada Uğur Mumcu parkı önünde yaptıkları imza kampanyasının Büyük menderes havzasını oluşturan Afyon, Uşak, Denizli ve Aydın illerinde bulunan çevre dernekleri olarak ortaklaşa yaptıklarını ifade ederek, "Büyük Menderes Nehri kurumasın, çölleşmesin amaçlı imza kampanyası başlattık. Büyük Menderes havzası Türkiye tarımının yüzde 15'ini karşılamaktadır. Yani Türkiye tarımı için olmazsa olmaz bir havzadır. Büyük menderes havzasının can damarı olan büyük menderes nehri ise yıllardır kirletilmiş durumda ve zehir akma durumundaydı. Ancak bu yıl ise kuraklık ile kuruma meydana geldi. Bugüne kadar hiç görmediğimiz şekilde büyük menderes nehri kurudu" dedi.

'AYDIN'IN BİRİNCİ SORUNU BUDUR'İmza kampanyasının amacının farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Aydın, "Toplamış olduğumuz imzaları TBMM'ye ulaştırıp yasal düzenlemeyi hızlı bir şekilde alınmasını ve araştırma komisyonunun oluşturulmasını sağlamaktır. Bu sorun hepimizin sorunudur. Aydın'ın birinci sorunu Büyük Menderes Nehrinin kurumasıdır. Nehir elimizden akıp gitti. Şu an kirliliğini önleyeceğimiz bir nehir bile yok. Kurudu, yok oldu, çölleşti" dedi.HEDEF 100 BİN İMZA

Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Dr. Metin Aydın, hedeflerinin 100 bin imza olduğu söyleyerek, "Afyon, Uşak, Denizli'de başlayan imza kampanyası ile hedefimiz 100 bin imza. Bu sembolik bir imza. 1 imza da bizim için aynı önemi taşıyor, 100 bin kişinin imzası da. Herkesin talebi Büyük Menderes nehri kirlenmesin, yok olmasın, çölleşmesin. Amacımız 100 bin imza toplayıp, Ekim ya da Kasım ayında TBMM'ye gidip tüm partileri ziyaret edip. Acil çözüm üretmeleri açısından davette bulunacağız" diye konuştu.


Büyük Menderes için 100 bin imza toplayıp TBMM'ye gidecekler
Büyük Menderes için 100 bin imza toplayıp TBMM'ye gidecekler
Büyük Menderes için 100 bin imza toplayıp TBMM'ye gidecekler
Büyük Menderes için 100 bin imza toplayıp TBMM'ye gidecekler
Büyük Menderes için 100 bin imza toplayıp TBMM'ye gidecekler

Büyük Menderes Nehri, Büyük Menderes, Aydın, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyük Menderes için 100 bin imza toplayıp TBMM'ye gidecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük Menderes için 100 bin imza toplayıp TBMM'ye gidecekler - Son Dakika
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