Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu

Haberin Videosunu İzleyin
28.12.2025 16:52  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu
Haber Videosu

Zeytinyağı fabrikalarından gelen kara atık sular ile jeotermal işletmeler, Batı Anadolu'nun en büyük nehri olan Büyük Menderes'i bir kez daha siyaha boyadı. Kirliliğin, nehrin beslediği Bafa Gölü'ne ulaşmasıyla birlikte binlerce balık su yüzeyine çıkarak yaşam mücadelesi vermeye başladı. Kirliliğin bölgedeki biyolojik çeşitliliği ciddi tehdit altına soktuğu belirtiliyor.

Batı Anadolu'nun en uzun akarsularından biri olan 584 kilometrelik Büyük Menderes Nehri, kirlilik nedeniyle yeniden siyaha büründü. Muğla ile Aydın sınırında yer alan ve nehir tarafından beslenen Bafa Gölü de bu kirlilikten doğrudan etkileniyor. Yılın belirli dönemlerinde artan kirlilik, balık ölümlerine yol açarken, geçimini balıkçılıkla sağlayan bölge esnafını da olumsuz etkiliyor.

"BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK TEHDİT ALTINDA"

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğe karşı yetkili kurumların acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Kirliliğin başlıca kaynağının zeytinyağı fabrikalarından arıtılmadan bırakılan kara atık sular ile jeotermal işletmeler olduğunu belirten Sürücü, şunları söyledi:

"Özellikle Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikaları, kara atık sularını arıtmadan doğrudan nehre veriyor. Bu kara ve köpüklü sular Bafa Gölü'ne kadar ulaşıyor. Gölde binlerce balık ağızları açık şekilde su yüzeyine çıkarak yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum hem biyolojik çeşitliliği hem de halk sağlığını tehdit ediyor."

Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu
Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu

"DENETİMLER YETERLİ DEĞİL"

Yukarı Menderes Havzası'ndan gelen sular üzerinde de incelemeler yaptıklarını ifade eden Sürücü, denetimlerin yetersiz kaldığını dile getirdi. Söke OSB'deki büyük fabrikaların arkasında bulunan doğal kanallara bırakılan suların renklerinin, fabrikaların üretim süreçlerine göre değiştiğini gözlemlediklerini aktaran Sürücü, şöyle konuştu:

"Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen sınır değerlere uyulup uyulmadığı konusunda yapılan denetimlerin ve uygulanan yaptırımların yeterli olmadığını düşünüyoruz. Denetimler sadece fabrika içinde değil, asıl doğaya bırakılan kanallarda ve balık ölümlerinin yaşandığı Bafa Gölü'ne giren sularda yapılmalı. İşletmeler etkin şekilde takip edilirse atık suların kaynağı kolaylıkla tespit edilebilir."

"TARİHİ TAŞKÖPRÜ İÇİN ACİL ÖNLEM ALINMALI"

Bölgenin önemli kültürel miraslarından biri olan tarihi Taşköprü'nün arkasında yeniden plastik atıklar ve ağaç kütüklerinin birikmeye başladığını belirten Sürücü, yağışlarla birlikte bu kirliliğin daha da büyüyeceğine dikkat çekti.

Sürücü, "Su seviyesi yükseldiğinde bu çöp kütlesi köprünün üzerinden geçerek Bafa Gölü'ne ve Ege Denizi'ne ulaşacak. Taşköprü'nün arkasına acilen çöpleri tutacak yüzer bariyer sistemi kurulmalı. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmak üzere ilgili tüm kurumlar, doğru noktalarda ve bilimsel yöntemlerle denetim yapmalı; sınır değerleri aşan kirleticilere karşı gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanmalı." dedi.

Kaynak: DHA
Park halindeki araca bakan ekipler sağ koltukta vahşetle karşılaştı Park halindeki araca bakan ekipler sağ koltukta vahşetle karşılaştı
Japonya’da 50 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 26 yaralı Japonya'da 50 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 26 yaralı
Binlerce öğrenciye af geliyor Binlerce öğrenciye af geliyor
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Babasının sazıyla çalıp söyledi: Engin Nurşani’nin oğlundan yürek yakan türkü Babasının sazıyla çalıp söyledi: Engin Nurşani'nin oğlundan yürek yakan türkü
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi
Özgür Özel: Adayım İmamoğlu Özgür Özel: Adayım İmamoğlu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Uludağ’da yılbaşı keyfi: Kişi başı 22 bin lira Uludağ'da yılbaşı keyfi: Kişi başı 22 bin lira
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
4 gün sonra başlıyor Tapu işlemlerinde yeni dönem 4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

18:24
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi 7 ilde eğitime ara
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara
18:23
Osimhen’in performansı dünya basınında
Osimhen'in performansı dünya basınında
17:49
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
17:46
Trabzonspor’dan bir transfer hamlesi daha Bu kez Galatasaray’dan
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan
17:19
Miami Havaalanı’nda Türk vatandaşının valizinden 65 kilo uyuşturucu çıktı
Miami Havaalanı'nda Türk vatandaşının valizinden 65 kilo uyuşturucu çıktı
17:19
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
17:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı
16:52
Herkes sattı, o direndi Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
16:37
Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Erden Timur’un da olduğu zanlıların emniyet işlemleri sürüyor
Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Erden Timur'un da olduğu zanlıların emniyet işlemleri sürüyor
15:17
7 ay içinde ikinci acı Serkan Keskin’in babası hayatını kaybetti
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti
15:16
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu 9 saat boyunca kuyrukta beklediler
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler
14:46
Özel’in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2025 19:14:17. #7.11#
SON DAKİKA: Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.