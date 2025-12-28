Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu

Batı Anadolu'nun en uzun akarsularından biri olan 584 kilometrelik Büyük Menderes Nehri, kirlilik nedeniyle yeniden siyaha büründü. Muğla ile Aydın sınırında yer alan ve nehir tarafından beslenen Bafa Gölü de bu kirlilikten doğrudan etkileniyor. Yılın belirli dönemlerinde artan kirlilik, balık ölümlerine yol açarken, geçimini balıkçılıkla sağlayan bölge esnafını da olumsuz etkiliyor.

"BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK TEHDİT ALTINDA"

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğe karşı yetkili kurumların acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Kirliliğin başlıca kaynağının zeytinyağı fabrikalarından arıtılmadan bırakılan kara atık sular ile jeotermal işletmeler olduğunu belirten Sürücü, şunları söyledi:

"Özellikle Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikaları, kara atık sularını arıtmadan doğrudan nehre veriyor. Bu kara ve köpüklü sular Bafa Gölü'ne kadar ulaşıyor. Gölde binlerce balık ağızları açık şekilde su yüzeyine çıkarak yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum hem biyolojik çeşitliliği hem de halk sağlığını tehdit ediyor."

"DENETİMLER YETERLİ DEĞİL"

Yukarı Menderes Havzası'ndan gelen sular üzerinde de incelemeler yaptıklarını ifade eden Sürücü, denetimlerin yetersiz kaldığını dile getirdi. Söke OSB'deki büyük fabrikaların arkasında bulunan doğal kanallara bırakılan suların renklerinin, fabrikaların üretim süreçlerine göre değiştiğini gözlemlediklerini aktaran Sürücü, şöyle konuştu:

"Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen sınır değerlere uyulup uyulmadığı konusunda yapılan denetimlerin ve uygulanan yaptırımların yeterli olmadığını düşünüyoruz. Denetimler sadece fabrika içinde değil, asıl doğaya bırakılan kanallarda ve balık ölümlerinin yaşandığı Bafa Gölü'ne giren sularda yapılmalı. İşletmeler etkin şekilde takip edilirse atık suların kaynağı kolaylıkla tespit edilebilir."

"TARİHİ TAŞKÖPRÜ İÇİN ACİL ÖNLEM ALINMALI"

Bölgenin önemli kültürel miraslarından biri olan tarihi Taşköprü'nün arkasında yeniden plastik atıklar ve ağaç kütüklerinin birikmeye başladığını belirten Sürücü, yağışlarla birlikte bu kirliliğin daha da büyüyeceğine dikkat çekti.

Sürücü, "Su seviyesi yükseldiğinde bu çöp kütlesi köprünün üzerinden geçerek Bafa Gölü'ne ve Ege Denizi'ne ulaşacak. Taşköprü'nün arkasına acilen çöpleri tutacak yüzer bariyer sistemi kurulmalı. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmak üzere ilgili tüm kurumlar, doğru noktalarda ve bilimsel yöntemlerle denetim yapmalı; sınır değerleri aşan kirleticilere karşı gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanmalı." dedi.