Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hizan Kaymakamı Muhammet İkbal Yelek, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Anma töreni, saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Törene, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakcı, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
- Kaynak: AA
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