Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde törenle anıldı.
Hayrabolu Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Sülün, Garnizon Komutanı Albay Şener Kopal ve Belediye Başkanı Osman İnan'ın çelenk sunmasının ardından, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Teren, Cumhuriyet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Akbaba'nın konuşmasının ardından sona erdi.
Çorlu
Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.
Törende, 10 Kasım ile ilgili düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene Kaymakam Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
- Kaynak: AA
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