Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Anma töreninde, saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kültür Merkezi Salonu'nda devam eden tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiir okunmasıyla son buldu.
Programa, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Samet Ali Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
- Kaynak: AA
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