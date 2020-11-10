Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde törenlerle anıldı.
Lüleburgaz ilçesinde Kaymakam Salih Yüce, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Kurugül ve Belediye Başkanı Murat Gerenli Atatürk anıtına çelenk sundu.
09.05'te 2 dakika siren çalarken, saygı duruşunda bulunuldu.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törenin ardından vatandaşlar da anıta çiçek bıraktı.
Törene, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Gökçen ile belediye ve il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Demirköy
Demirköy ilçesinde de Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.
Törende, Kaymakam Mehmet Fatih Kılıç, Garnizon Komutanı Yarbay Taşkın Sorkun ile Belediye Başkanı Recep Gün, Atatürk anıtına çelenk sundu.
2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Demirköy Fatih Ortaokulu Türkçe öğretmeni Gizem Günal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika