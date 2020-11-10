Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Trakya Üniversitesinde törenle anıldı.

Ayşekadın Kampüsü'nde düzenlenen törende Rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer anıta çelenk sundu, siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkesini ve milletini, dünya tarihinin gördüğü en büyük istilalardan birinin pençesinden kurtardığını söyledi.

Atatürk'ün askeri bir deha ve çağının büyük bir devlet adamı olduğunu belirten Yıldırım, "Çağının liderleri, bu niteliklerden bir veya birkaçını kişiliklerinde taşırken Atatürk, bu özelliklerin tamamını şahsında birleştirmiş ender şahsiyetlerden biridir. O, bir taraftan genç Cumhuriyet'in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesinin sağlayacak inkılapları yaparken diğer taraftan da milletini aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlık hedefine yöneltmiş bir dünya lideridir." dedi.

Törene, dekanlar, müdürler, genel sekreter yardımcıları, akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.