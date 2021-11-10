Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla Serik ilçesinde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Törende Aslen İstanbul Beşiktaşlı olup, 33 yıldır Boğazkent Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki Ayhan Karakayalı, ilgi odağı oldu. Karakayalı, "Biz Atatürk'ün evlatlarıyız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun. Saygı ile anıyoruz." dedi.

Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bayraklar yarıya indirilirken, sirenler çaldı, trafikte olan vatandaşlar da araç kornalarını çalarak sirenlere eşlik etti.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

İlçede ikinci program Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlendi.