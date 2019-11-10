Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
7 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Adıyaman'da düzenlenen törenle anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:37 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Adıyaman'da düzenlenen törenle anıldı.
Adıyaman Valiliği önündeki anma törenine Vali Aykut Pekmez, Belediye başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Tören, anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
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