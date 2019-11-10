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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Adıyaman'da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Adıyaman'da düzenlenen törenle anıldı.

Adıyaman Valiliği önündeki anma törenine Vali Aykut Pekmez, Belediye başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tören, anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:37 Kaynak: AA
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