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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Malatya'da törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Malatya'da törenle anıldı.

Kent merkezinde Atatürk Caddesi'ndeki, Atatürk Anıt'ında düzenlenen törende, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Baro Başkanı Enver Han ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, anıta çelenk sundu.

İki dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baruş, "Anıt Defteri"ni imzaladı.

Vali Baruş, deftere şunları yazdı:

"Sizin tarihe altın harflerle yazılan destansı mücadele ruhuyla Anadolu topraklarında yakmış olduğunuz bağımsızlık meşalesi ülkemizin üzerine çöken karanlığı aydınlatmış ve Cumhuriyetimiz bu aydınlık temelin üzerine bina edilmiştir. Sizin liderliğinizde, İstiklal Savaşı kahramanlarımızın verdiği emsalsiz mücadeleler neticesinde kazandığımız zaferlerle Türk Milleti'nin makus talihi değişmiştir. Bugün de gururla müşahede ediyoruz ki, ortaya koyduğunuz bağımsızlık ruhu sadece bizim için değil, bütün mazlum milletler için de rehber olmaya devam etmektedir."

Törenin ardından Baruş ve beraberindekiler Atatürk Evi Müzesi'ni gezdi.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Malatya Valisi, Türkiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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