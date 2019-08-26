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Büyük Taarruz'un 97. Yıl dönümü kutlamaları Uğur Işılak konseriyle devam etti

35 dakika önce

Büyük Taarruz'un 97. Yıl dönümü kutlamaları Uğur Işılak konseriyle devam ettiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruzun 97. Yıl dönümü kutlamaları Uğur Işılak konseriyle devam etti.

Büyük Taarruz'un 97. Yıl dönümü kutlamaları Uğur Işılak konseriyle devam etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruzun 97. Yıl dönümü kutlamaları Uğur Işılak konseriyle devam etti.

Şuhut Şehir Stadyumunda gerçekleşen Uğur Işılak konserine, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, protokol üyeleri, siyasi parti başkanları, daire amirleri ile binlerce vatandaş katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın açılış konuşması ile başlayan proğram, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun günün anlam ve önemine binaen konuşmaları ile devam etti. Proğramda, mehter gösterisi, folklor ekibi gösterisi ve zeybek oyunları izleyiciler tarafından tam not aldı. Ses Sanatçısı Uğur Işılak tarafından verilen konser ise binlerce vatandaş tarafından dinlenilerek ilgiyle karşılandı. Ses Sanatçısı Uğur Işılak, birbirinden güzel eserleriyle izleyicileri mest etti. Proğram sonunda Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Ses Sanatçısı Uğur Işılak'a plaket takdim edildi. Uğur Işılak konserinin ardından Zaferyolu Yürüyüşü için Çakırözü köyüne geçildi.

Uğur Işılak, Şuhut, Afyon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
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