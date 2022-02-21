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Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılında 2022 öğrenci Afyonkarahisar'dan Çanakkale'ye götürülecek - Son Dakika

Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılında 2022 öğrenci Afyonkarahisar'dan Çanakkale'ye götürülecek

21.02.2022 14:05
Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılında 2022 öğrenci Afyonkarahisar'dan Çanakkale'ye götürülecek

Afyonkarahisar Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Büyük Taarruz zaferinin 100. yılı nedeniyle 2022 öğrenci için, Çanakkale'ye gezi programı düzenlendi.

Afyonkarahisar Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Büyük Taarruz zaferinin 100. yılı nedeniyle 2022 öğrenci için, Çanakkale'ye gezi programı düzenlendi.

Hazırlanan "2022 yılında 2022 genci Çanakkale'ye götürüyoruz" projesi için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in makamında imza töreni düzenlendi. Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile Zeybek protokole imza attı.

Mart ayı itibarıyla belirli bir program çerçevesinde gezilerin yapılacağını aktaran Yalçın, Zeybek ve ekibine destekleri için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Zeybek'in uhdesinde öğrencileri Çanakkale'ye götüreceklerini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Son sınıf öğrencileri ve ara sınıflar olmak üzere tüm öğrencileri bu programa dahil etmeyi hedefliyoruz. Cumhuriyet'in kurulduğu şehir, Büyük Taarruz Afyonkarahisar'dan başlıyor. Bununla beraber Çanakkale de tarihte önemli bir yer tutuyor. Bir tarih bilinci oluşması için öğrencileri Çanakkale'ye götüreceğiz. Amacımız vatan bilinci kazandırabilmek."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de gelecek nesillerin tarihini bilerek yaşamasını, verilen mücadelelerin yerinde görülmesi gerektiğini belirterek, bu duruma imkan sağladıklarını kaydetti.

Zeybek, "Eğitime destek kampanyalarına devam ediyoruz, bu nedenle milli ve manevi duyguların gelişmesi için Çanakkale gezisi düzenleyeceğiz. Bu vatanın nasıl kazanıldığını, ecdadın zor şartlarda zafer kazandığını bire bir yerinde görmeleri için gençleri Çanakkale'ye götüreceğiz. Tüm giderlerin belediye tarafından karşılanacağı bu proje ile Mart ayında gezi turlarını başlatarak öğrencilerin o duyguları yerinde yaşamasını istiyoruz. Her zaman eğitime ve öğrencilere destek vermeye devam edeceğiz, gençler için kültürel faaliyetler yapmayı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Belediye imkanları ve Belediye Başkanı Zeybek önderliğinde oluşturulan proje kapsamında geziler Mart ayında başlayacak.

Projenin yürütücülüğü ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak. Okullarda koordineli şekilde düzenlenecek programlar dahilinde belirlenen öğrenciler Çanakkale'ye götürülerek manevi ve milli duyguları yaşamaları sağlanacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılında 2022 öğrenci Afyonkarahisar'dan Çanakkale'ye götürülecek - Son Dakika


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