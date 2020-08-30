Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına da tören boyuncu dikkat edildi.

Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen kutlama programı ise Kaymakam Abdulhamit Mutlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur 'nun Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kutlama programı Nurdağı Şehitliğinde yapılan duanın ardından sona erdi.

Nurdağı ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kutlama programı İslahiye Şehitliğinde yapılan duanın ardından sona erdi.

Program Nizip Şehitliği ziyareti ve burada okunan dualarla son buldu.

Kaymakam Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından Atatürk anıtına çelenklerin sunulduğu programda, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur