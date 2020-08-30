Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Öte yandan Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra Sülüklü Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaretlerinde, dua edip, karanfil bıraktı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

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Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur