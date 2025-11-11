Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıktı: Bir kadın cesedi de otel odasında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıktı: Bir kadın cesedi de otel odasında bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Büyükçekmece\'deki cinayetin detayları ortaya çıktı: Bir kadın cesedi de otel odasında bulundu
11.11.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Büyükçekmece\'deki cinayetin detayları ortaya çıktı: Bir kadın cesedi de otel odasında bulundu
Haber Videosu

Büyükçekmece'de meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli Hakan K.'nin önce otel odasında Melisa Kölekçi'yi öldürdüğü, ardından da Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'ın bulunduğu araca ateş açtığı belirtildi. Olayda Yılmaz olay yerinde, Güçlü ise hastanede hayatını kaybetti. Otel odasında Kölekçi'nin cesedi bulundu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Büyükçekmece'de aynı gece işlenen üç cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Hakan K.'nın önce otelde Melisa Kölekçi'yi öldürdüğü, ardından iki arkadaşını otomobilde kurşun yağmuruna tuttuğu belirlendi.

ARKADAŞLARINI ARACI İÇİNDE VURDU

Olay, dün gece saat 22.43 sıralarında Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışanlar silah sesleri duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 39 ADZ 818 plakalı otomobilin şoför koltuğunda ve ön yolcu koltuğunda iki kişinin yaralı halde olduğunu gördü. Şoför koltuğundakinin Emre Güçlü olduğu, ağır yaralı şekilde Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Ön koltukta bulunan Emrah Yılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Emre Güçlü de kaldırıldığı hastanede bir süre sonra öldü. İncelemelerin ardından saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

OTEL ODASINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Ekipler, olay yerinin yakınındaki Marina Park Otel'in güvenlik kameralarını incelediği sırada, otel görevlileri 311 numaralı odada bir kadının da ölü bulunduğunu bildirdi. Odaya geçen ekipler, Melisa Kölekçi isimli kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde 2 adet 9 mm kovan bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişiyi de vuran kişinin Hakan K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Emrah, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıktı: Bir kadın cesedi de otel odasında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı Polis memuru sırra kadem bastı Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
67 yıllık ilçe köy olmak üzere Taşınacak 350 kişi aranıyor 67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
’Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
Galatasaraylı taraftarlara Lucas Torreira’dan müjdeli haber Galatasaraylı taraftarlara Lucas Torreira'dan müjdeli haber
İznik’te zeytin işçileri tavuklu pilavdan zehirlendi İznik'te zeytin işçileri tavuklu pilavdan zehirlendi
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
2 ay önce birlikte halay çekmişler Faciada ölen işçilerden geriye bu görüntüler kaldı 2 ay önce birlikte halay çekmişler! Faciada ölen işçilerden geriye bu görüntüler kaldı
İki ülke arasında gerginlik yine tırmandı Barış anlaşmasını askıya aldılar İki ülke arasında gerginlik yine tırmandı! Barış anlaşmasını askıya aldılar
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

14:09
Huriye Helvacı aranırken eski enişteden canlı yayında kafa karıştıran sözler
Huriye Helvacı aranırken eski enişteden canlı yayında kafa karıştıran sözler
14:02
Diyarbakır’da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
13:16
Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
13:06
İstanbul’un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı
İstanbul'un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı
12:58
Ülkenin başkentinde patlama Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler
12:04
Kastamonu’da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
Kastamonu'da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
12:02
10 Kasım’da canlı yayında horon tepen Alişan’dan eleştirilere videolu yanıt
10 Kasım'da canlı yayında horon tepen Alişan'dan eleştirilere videolu yanıt
11:36
Bahçeli’nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
11:15
Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu 76 şüpheli gözaltına alındı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı
11:06
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
10:49
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 14:35:17. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıktı: Bir kadın cesedi de otel odasında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.