Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi düşüyor

Haberin Videosunu İzleyin
Büyükçekmece Gölü\'nde su seviyesi düşüyor
23.12.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Büyükçekmece Gölü\'nde su seviyesi düşüyor
Haber Videosu

Kuraklık nedeniyle Büyükçekmece gölündeki su seviyesi Aralık ayında yüzde 14,13'e düştü.

İstanbul'un önemli su kaynaklarından Büyükçekmece gölünün Aralık ayı doluluk oranı yüzde 14,13 seviyesinde ölçüldü. Suların hızla azaldığı gölde endişe verici manzara havadan dronla görüntülendi. Son yıllarda artan kuraklık ve düşük yağışlar nedeniyle İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece gölünde su seviyesi hızla azalıyor. Ekim ayında yüzde 27, 86 olarak ölçülen doluluk oranı, Aralık ayında ise yüzde 14,13 seviyesine düştü. Kentin büyük oranda suyunu karşılayan Büyükçekmece gölünde drone ile yapılan çekimlerde, gölün birçok noktasında suların metrelerce çekildiği görüntülendi. Öte yandan gölde balık tutmaya gelen bir vatandaş, " Bugün geldim ancak karşılaştığım manzarada su kalmamış ve balık tutamadım" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece gölünde su azalıyor

"BURASI SUSUZLUĞA KARŞI ALARM VERİYOR"

10 senedir Büyükçekmece'de yaşadığını aktaran Mert Arslanbaş, "Yoğun yağış olmadı. Şu köprünün başından itibaren su dolu olması lazım. Biz 10 senedir buradayız. Geçen sene iyiydi, ondan önceki sene de kötüydü ama bu sene daha da kötü oldu. İnşallah yağmur yağar. Av mevsimi olduğu için sıkıntı oluyor. Avcılar da gelemiyor. Balıkların durumu da bayağı kötü. Burası susuzluğa karşı alarm veriyor. Tek çare yağmurun yağması lazım" dedi.

Büyükçekmece gölünde su azalıyor

"ARALIK BİTECEK HALEN YAĞIŞ YOK"

Balık tutmak için göle geldiğini ifade eden Onur Uyar ise, "Beylikdüzü'nden geldim. Normalde ben düzenli olarak buraya balık tutmaya geliyordum. 4-5 aydır hava erken karardığı için yetişemiyordum. Bugün geldim ancak karşılaştığım manzarada su kalmamış ve balık tutamadım. Bayağıdır düzenli yağış alamıyoruz. Aralık bitecek ama halen yağış yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Hava Durumu, İstanbul, 3-sayfa, Aralık, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Tüm gözler onu aradı TÜGVA’daki toplantıya katılmayan tek başkan var Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira’yı, ikinci sarı karttan at Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at
Arkadaşları özellikle uyarmış Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
SDG için geri sayım başladı Sınır hattında sıcak saatler SDG için geri sayım başladı! Sınır hattında sıcak saatler
Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama
Bolu’da korkutan deprem Bolu'da korkutan deprem
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk için bomba iddia: Bu puanı alan... Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk için bomba iddia: Bu puanı alan...
MEB’den “612 bin çocuk okula hiç gitmiyor“ iddiasına yanıt: Hatalı hesaplama MEB'den "612 bin çocuk okula hiç gitmiyor" iddiasına yanıt: Hatalı hesaplama

11:34
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
11:31
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
10:53
Balıkesir’de cenaze karışıklığı: 150 km uzağa gitti
Balıkesir'de cenaze karışıklığı: 150 km uzağa gitti
10:50
Polis “Fotoğraftaki sen değilsin“ dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
10:49
Tam 18 eksik var Tedesco ve Sergen Yalçın’ı kara kara düşündüren maç
Tam 18 eksik var! Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren maç
10:37
Anayasa Mahkemesi’nden çakarlı araç kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
10:11
Trafikte yeni dönem Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
09:13
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
09:07
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
08:46
Şile Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon 23 şüpheli gözaltına alındı
Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 12:00:11. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.