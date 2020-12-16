Büyükelçi Kaymakcı : "Türkiye kadar AB'ye katkı sağlayacak hiçbir ülke yoktur" - Son Dakika

Büyükelçi Kaymakcı : "Türkiye kadar AB'ye katkı sağlayacak hiçbir ülke yoktur"

16.12.2020 14:59
Büyükelçi Kaymakcı :

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi(AKVAM) tarafından "Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Yükseköğretime Sunduğu Fırsatlar" konulu program gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi(AKVAM) tarafından "Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Yükseköğretime Sunduğu Fırsatlar" konulu program gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılan etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türk Ulusal Ajansı'ndan Uzman Rana Önder, Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik ve Akdeniz Üniversitesi'nden çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Program, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker'in açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi olarak öğrencilere Avrupa Birliği değişim programları konusunda her türlü desteği sunduklarını belirterek, AKVAM'ın tecrübeli öğretim üyeleri ve donanımlı ekibiyle başarılı işlere imza attığını ifade etti.

Programda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 'AB süreci ve yol haritasıyla' ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Kaymakcı, 1959'dan itibaren devam eden AB üyelik süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak Türkiye için bu yolda önemli olan faktörün 'büyüklüğünü artıya çevirmek' olduğunu ifade etti. Büyükelçi Kaymakcı, ülke olarak savunma, sanayi, turizm, kültür ve daha pek çok konuda güçlü ve donanımlı olduğumuzu belirterek "Türkiye kadar AB'ye katkı sağlayacak hiçbir ülke yoktur" dedi. AB'ye üyelik gerçekleştiği takdirde sahip olduğumuz gücümüzü daha da artıracağımızı kaydeden Kaymakcı, üyeliğin AB'ye de güç katacağını söyledi.

Büyükelçi Kaymakcı, yurt dışı öğrenci değişim programları, burslar ve sınav süreçleri hakkında da bilgi verdi ve yurtdışında bu programlara katılmayı planlayanlara yabancı dillerini geliştirme çağrısında bulundu. Çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı program soru-cevap bölümüyle tamamlandı. - ANTALYA

Büyükelçi Kaymakcı : Türkiye kadar AB'ye katkı sağlayacak hiçbir ülke yoktur
Büyükelçi Kaymakcı : Türkiye kadar AB'ye katkı sağlayacak hiçbir ülke yoktur
Büyükelçi Kaymakcı : Türkiye kadar AB'ye katkı sağlayacak hiçbir ülke yoktur

Akdeniz Üniversitesi, Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükelçi Kaymakcı : 'Türkiye kadar AB'ye katkı sağlayacak hiçbir ülke yoktur' - Son Dakika


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