Büyükelçi Meyer-Landrut: "Barışa giden yol için kadınların eşitliğinin sağlanması gerekiyor" - Son Dakika

Büyükelçi Meyer-Landrut: "Barışa giden yol için kadınların eşitliğinin sağlanması gerekiyor"

19.02.2021 00:57
Büyükelçi Meyer-Landrut:

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'de kurulan Ahenk Kooperatifinde Suriyeli ve Türk kadınlarla bir araya geldi, hazırladıkları yemeklerin tadına baktı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'de kurulan Ahenk Kooperatifinde Suriyeli ve Türk kadınlarla bir araya geldi, hazırladıkları yemeklerin tadına baktı. Projenin son derece önemli olduğunu belirten Meyer-Landrut, "Kadınların kalkınma ve ilerleme açısından son derece önemli bir unsur olduklarına inanıyorum. Barışa giden yol için kadınların eşitliğinin sağlanması, kadının güçlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme kapsamında Mersin'e gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, eşi Brigette Landrut ve beraberindeki heyetle birlikte merkez Yenişehir ilçesindeki Ahenk Kooperatifini ziyaret etti. AB ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve IDEMA tarafından yürütülen Kadınlar İçin Üretim Merkezi (KÜME) projesi kapsamında kurulan Ahenk Kooperatifinde, kooperatif üyesi Suriyeli ve Türk kadınlarla bir araya gelen Büyükelçinin ziyaretine, proje ortakları ünlü sanatçı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi Mert Fırat ile Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Dilara Koçak, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de katıldı.

Kooperatifin çalışmalarını inceleyen Büyükelçi Meyer-Landrut, IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Batat'ın sunumuyla çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Meyer-Landrut, daha sonra Suriyeli ve Türk kadınların yaptıkları Mersin ve Suriye'ye özgü meze ve yemeklerin tadına bakarak, mutfakta da incelemelerde bulundu.

"Kadınların kalkınma ve ilerleme açısından son derece önemli bir unsur olduklarına inanıyorum"

Büyükelçi Meyer-Landrut, burada yaptığı konuşmada, proje ortaklarına ve özellikle projede çalışanlara teşekkür etti. Meyer-Landrut, "Bu proje hem son derece önemli ortakları hem de çok özverili katılımcıları bir araya getiriyor. Ayrıca burada kadın kooperatifinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum, çünkü kadınların kalkınma ve ilerleme açısından son derece önemli bir unsur olduklarına inanıyorum. Barışa giden yol için kadınların eşitliğinin sağlanması, kadının güçlendirilmesi gerekmektedir. O yüzden burada bütün ortaklara bütün çabaları için teşekkür ediyorum ve özellikle de bu güzel yiyecekler için teşekkür ediyorum. Tarifleri de öğrenme ayrıcalığına sahip oldum. Bütün yiyecekler son derece lezzetliydi, hem doğal ürünler kullanılmış hem de sağlıklı yiyecekler yeme imkanına sahip olduk. Kooperatife ve sizlere başarılar diliyorum, çünkü başarıyı hak ediyorsunuz. Başkalarına da örnek teşkil etmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bir girişim olmasını hayal ediyoruz"

Proje ortağı sanatçı Mert Fırat da kadın üretim merkezinin yaklaşık bir yıldır Mersin'de faaliyet gösterdiğini söyledi. Fırat, "Mülteci toplumdan kadınlarla yerelden kadın girişimcilerin olduğu bir yapı. Burada Ahenk adında bir kooperatif kuruldu ve AB'nin de desteğiyle ilerleyen bir proje. Bu KÜME adı altında Kadın İçin Üretim Merkezi. Büyükelçimiz de geldi, verdikleri desteği ve oluşmuş projeyi de görmüş oldular. Bir diğer uygulaması İstanbul'da Kadıköy ve Maslak'ta da devam eden ama aslında Mersin'de devam eden bir proje. Kendi ürünlerini üreten ve Mersin'den çıkan bu markayla, girişimle, bu ruhla Türkiye'nin dört bir yanına yayılacak bir girişim olmasını hayal ediyoruz. Ben de bu kadın girişimlerine ve mümkün mertebe her alanda eşitliğin sağlanmasına çok inandığım ve beni heyecanlandıran bir proje olduğu için burada yer almak, buradaki girişimcilere destek vermek istedim. Ben de projenin mentör tarafında bazı çalışmalarına destek oluyorum, zaman zaman Mersin'e geliyorum" diye konuştu.

Büyükelçi Meyer-Landrut, uzun süre kaldığı Ahenk Kooperatifinin ardından merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçerek, burada Suriyeli ve Türk öğrencilerin yaptıkları resimleri inceledi.

Ahenk Kooperatifi hakkında

AB tarafından finanse edilen, Dünya Bankası tarafından fonlanan ve IDEMA tarafından yürütülen KU"ME Projesi kapsamında, Türkiyeli ve geçici koruma altındaki Suriyeli mülteci kadınların ortak katılımı ile Mersin'de kurulan Ahenk Kooperatifi, sağlıklı ve kaliteli ürün temelli proje danışmanlığı, dayanışma, üretim ve işletme bir kooperatif. Bu proje sayesinde mutfağın birleştirici gücü kullanılarak Suriyeli mülteci kadınlar ile Türkiyeli kadınların sosyal uyum sürecine katkı sağlanması hedefleniyor. Kadınlara gelir sağlamayı amaçlayan proje çerçevesinde, kooperatif üyesi kadınlar, muz, salça gibi yerel ürünlerden soslar, katma değerli ürünler ve baharat çeşnileri üretecek. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Dilara Koçak Ahenk Kooperatifi için ürünleri tasarlayıp reçetelendirirken, gıda girişimcisi Eren Kurt ürünlerin satış ve pazarlanması konularında kadınlara destek sunacak. - MERSİN

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Suriyeli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükelçi Meyer-Landrut: 'Barışa giden yol için kadınların eşitliğinin sağlanması gerekiyor' - Son Dakika


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