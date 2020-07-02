Büyükşehir, Anadolu'nun mirasına ışık tutuyor - Son Dakika

Büyükşehir, Anadolu'nun mirasına ışık tutuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Anadolu Mirasına ışık tutmaya ve geçmişi aydınlatmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Anadolu Mirasına ışık tutmaya ve geçmişi aydınlatmaya devam ediyor. Alanında dünyaca uzman bilim insanlarınca da hayranlıkla takip edilen ve 7.5 milyon yıllık fosilin bulunmasıyla daha da ilgi çekici hale gelen Kayseri'deki kazıların bu yıl ki ayağı Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla başlatıldı. Kazı ekibi Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ile Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçmişin izlerini geleceğe taşımak amacıyla gerek saha çalışmaları gerekse de müze çalışmalarını yakından takip ediyor.


Geçtiğimiz yıl 7.5 milyon yıllık fosil ile birlikte geçmiş dönem Kayseri'nin coğrafyası ve iklimi hakkında yeni verilere ulaşılmasını sağlayan kazıların bu yıl ki ayağının başlatılması nedeniyle Kazı Ekibinden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.


Kazı Ekibi Başkanı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu'nu makamında kabul eden Başkan Büyükkılıç, kazı çalışmalarının ve bulunan fosillerin Kayseri için taşıdığı öneme işaret etti.


"DÜNYACA TANINMASI GEREKEN BİRÇOK DEĞERİMİZ VAR"


Kayseri'nin değerlerini ortaya çıkararak tüm dünyaya tanıtmak istediklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, Kayseri toprağının altında bir yaşamın aktığını ve bu yaşamın dünyaya tanıtmakta kararlı olduklarını ifade etti.


Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde yapmış olduğunuz fosil çalışmaları ile ilgili ortaya çıkan değerler, bizim için çok önemli vaziyette. Uluslararası boyut kazandı. Ekim ayının sonuna kadar arkadaşlarımız sahada çalışacaklar. Biz buradan çıkacak fosilleri heyecanla beklerken daha önce 7,5 Milyon yıllık verilerin yanına yine aynı şekilde veriler ekleneceğine inanıyoruz. Dünyaca tanınması gereken birçok değerimiz var. Buradan hareket ile fosil ve paleontoloji konusunda müze yapma yönünde de irade gösterdik. Bunlunla ilgili de çalışmalarımızı projelendiriyoruz. Bu senenin sonuna doğru ihalesini yapacağız. Müzemizin de yapılmasını ve içerisinde birim alanında yapılacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlere, şahsınıza tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Şehrimizin tanınması yönünde gayret gösteriyoruz, gayret göstermeye de devam edeceğiz." dedi.


Prof Dr. Okşan Başoğlu da ziyarette yaptığı konuşmada, "Yüzey araştırılması yapıldı. Çok elverişli beş nokta buldular. Açmaya başladılar. Güzel şeyler geleceğini umuyorum. Zaten büyük parçalar geliyor. Umarım bu sezon öncekilerden de güzel olacak. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Birlikte çalışmaktan çok memnunuz. Umarım uzun soluklu olur. Bu müze projesini de gerçekleştiririz. Türkiye'de bir ilki başarmış oluruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir, Anadolu'nun mirasına ışık tutuyor - Son Dakika

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