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Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi'ne yurt dışından yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi'ne yurt dışından yoğun ilgi

6 saat önce

Uluslararası ilişkiler konusunda dikkat çekici çalışmalar ile iş birliklerine imza atan ve yurt dışından yoğun ziyaretçi akınının yaşandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen konuklarını ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi'ne yurt dışından yoğun ilgi, System.String[]

Uluslararası ilişkiler konusunda dikkat çekici çalışmalar ile iş birliklerine imza atan ve yurt dışından yoğun ziyaretçi akınının yaşandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen konuklarını ağırladı.


Çin Halk Cumhuriyeti Shaanxi Vilayeti Genel Sekreteri Zhao Xioming ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ile görüştü. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi kadar bilgi ve tecrübe paylaşımını önemsediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Ankara'nın Pekin ile kardeş kent olduğunu, Şangay ile dostluk ve iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:


"Şehirlerimizin kalkınmasına katkı sunmak amacıyla iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Ortak projelerimizle kentlerimizin refah seviyesinin artırılması ve tanıtılması amacıyla faydalı çalışmalar yapacağımızdan şüphem yok. Sizlerin de kendi şehirlerinizde Ankara'nın tanıtılması ve şehirlerimiz arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları desteklemenizden memnuniyet duyarız. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan projelerle Türkiye'de ve dünyada birçok ilki gerçekleştirerek, örnek bir belediye olmanın gayreti içerisindeyiz."


Gerek iki ülke gerekse Başkentler arasında ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Shaanxi Vilayeti Genel Sekreter Yardımcısı Zhao Xioming ise, "İş birliği yapmak istiyoruz. Pekin ve Şanghay ile iş birlikleri yapmışsınız, protokol imzalamışsınız. Bizim amacımız ve teklifimiz Shaanxi ile de bağlantı kurmanız. Biz hazırız" dedi.


Çin heyeti ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesini, 11-15 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası İpek Yolu Fuarı'na katılması için Çin'e davet etti. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:14 Kaynak: İHA
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