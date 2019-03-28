Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi
, Elmalı
ilçesi Eskihisar Mahallesi'ne kapalı devre sulama tesisiyle tarımsal sulama sorunu giderildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT,) alt yapı yatırımlarının kapsamında 7 bin 400 metrelik boru hattı ile Eskihisar'a kapalı devre sulama suyu getirildi. Tam randımanla çalışan tesis ile 2 bin dönüm tarım arazisi sulanırken, 200 çiftçi ailesi sistemden yararlanıyor.
Proje sayesinde daha önce açık toprak kanallarla yapılan sulama sırasında ortaya çıkan yüzde 80'e varan su kayıpları sorunu çözüldü. Proje yaklaşık 1,5 milyon liraya mal edildi.
Okullar liginde 8 bin öğrenci mücadele ediyor
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Türkiye
'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Okullar Ligi'nde bu yıl rekor katılım yaşandı. İlk yıl bin 300 kişinin katıldığı lige dördüncü yılında ise 408 takım ve 8 bin öğrenci mücadele veriyor.
Okullar Ligi, Muratpaşa
, Kepez
, Konyaaltı
, Aksu
, Döşemealtı
, Korkuteli
ve Elmalı
ilçelerinden okulların katılımıyla gerçekleşiyor. Bu yıl ilk kez ilkokul düzeyindeki
öğrencilerin de yer aldığı ligde, futbol, basketbol
, voleybol
, hentbol, masa tenisi, oryantiring
branşlarında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor.
Gençlerin yeteneklerinin keşfedilerek başarılı öğrencilere profesyonel spor hayatının kapısını
aralayan Okullar Ligi'nde müsabakalar Antalyaspor
'un tesislerinde gerçekleşiyor.
Antalyaspor'un altyapı hocalarının da takip ettiği maçlarda yetenekli öğrenciler tespit ediliyor.
AŞT'de "Huysuz" oyunu
Antalya Şehir Tiyatrosu
(AŞT) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
'nde "Huysuz" adlı oyununu
sahneledi.
Dünya Tiyatrolar Günü
vesilesiyle
hazırlanan ve Kübalı yönetmen, oyun yazarı ve tiyatro eğitimcisi Carlos Celdran'ın kaleme
aldığı ortak bildiriyi, sanatseverler ilgi gösterdi.
AŞT Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür
, yaptığı konuşmada, Antalya Şehir Tiyatrosu olarak, bölgenin her ilçesinde her
mahallesinde oyunlarla Antalyalılarla buluştuklarını belirtti.
Yaklaşık 62 bin kişiye
ulaştıklarını ifade eden Özgür, tüm ekip arkadaşlarının olağanüstü bir gayretle çalıştığın, en büyük şanslarının Antalya seyircisi olduğunu kaydetti.
AŞT'nin Serik, Kemer
, Demre
, Finike
, Kumluca
, Elmalı ilçelerinin ardından Kaş'ta park eden "Tıratro"yine yüzlerce
çocuğu Tiyatroyla buluşturulduğunu aktaran Özgür, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'e tiyatroya verdiği destek için teşekkür etti.