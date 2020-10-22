Büyükşehir Cumhuriyet Bayramı'nda mobil konserler ve mobil fener alayı düzenlenecek - Son Dakika

Büyükşehir Cumhuriyet Bayramı'nda mobil konserler ve mobil fener alayı düzenlenecek

22.10.2020 13:38
Büyükşehir Cumhuriyet Bayramı'nda mobil konserler ve mobil fener alayı düzenlenecek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 24-29 Ekim tarihleri arasında 19 ilçede mobil konserler düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 24-29 Ekim tarihleri arasında 19 ilçede mobil konserler düzenleyecek. Aynı zamanda 29 Ekim'de de mobil fener alayı yapılacak. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak alanda fotoğraf sergisi, ilk meclis kürsüsünün de içinde yer alacağı fotoğraf çekim alanı, belgesel gösterimi ve canlı heykeller yer alacak. Kutlamalar kapsamında Kaş Patara'daki ilk meclis binasında ise "Cumhuriyet Çocuk Şenliği" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Cumhuriyetin 97. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Antalya'nın dört bir yanını bayraklarla donatacak ayrıca Antalyalılara Türk Bayrağı ile birlikte Cumhuriyet Bayramı'na özel tasarımlı yıkanabilir maskeler dağıtılacak.

Cumhuriyet Bandosundan mobil konserler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ve yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu ilçelerde mobil konserler verecek. Cumhuriyet Bandosu 24 Ekim Cumartesi günü 11.00-16.00 saatleri arasında Aksu, Döşemealtı, Kemer, Gündoğmuş ve Akseki'de, 25 Ekim Pazar günü Finike, Kumluca ve Kepez'de, 26 Ekim Pazartesi günü Elmalı, Korkuteli, Serik ve Manavgat'ta, 27 Ekim Salı günü Alanya ve Gazipaşa'da, 28 Ekim Çarşamba günü ise Muratpaşa ve Konyaaltı'da vatandaşlarla buluşacak.

29 Ekim Perşembe günü 18.30-20.30 saatleri arasında Demre Noel Baba Kent Meydanı'nda 21.00-00.00 saatleri arasında ise Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda yerel sanatçıların çalacağı marşlar ve şarkılarla bayram coşkusu yaşanacak. Yerel sanatçılar 11.00-16.00 saatleri arasında ise İbradı sokaklarında konser verecek.

Mobil fener alayı düzenlenecek

29 Ekim Perşembe günü ise mobil fener alayı düzenlenecek. Klasik araçlar, off-road araçları, vosvos arabalar, motorlar, zabıta araçları, itfaiye araçları ve Cumhuriyet Bandosu'nun yer alacağı Fener Alayı 18.30'da Konyaaltı Varyant'tan başlayacak. Fener Alayı Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini de kapsayacak şekilde şehir turu atıp Cam Piramit önünde sona erecek. Vatandaşlar Fener alayına #97inciyılsensizolmaz hashtagi ile twitter, instagram ve facebook'tan canlı yayına katılarak pandemi koşularında Cumhuriyet coşkusunu yaşayacak.

Etkinliklerin adresi Cumhuriyet Meydanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinliklerin bir diğer adresi ise Cumhuriyet Meydanı olacak. Meydan'da 24-29 Ekim günleri arasında Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreci anlatan fotoğraflardan oluşan sergi ve led ekranda belgesel gösterimi yapılacak. İlk meclis kürsüsünün 3 boyutlu canlandırmasının da yer alacağı alanda Atatürk'ün sesi yankılanacak. Cumhuriyet Meydanı'na gelenler canlı heykelleri görmenin yanında oluşturulacak özel alanda cep telefonlarıyla Atatürk ile 3 boyutlu fotoğraf çekinme şansına sahip olacak.

Patara'da çocuk şenliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim kutlamaları kapsamında çocukları da unutmadı. Bu yılın "Patara Yılı" olması nedeniyle Patara'daki ilk meclis binasının bulunduğu alanda "Cumhuriyet Çocuk Şenliği" düzenlenecek. Şenliğe katılan çocuklar gün boyu kendileri için hazırlanan farklı etkinliklerde hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayacak hem de aileleriyle keyifli zaman geçirecek. - ANTALYA

Büyükşehir Cumhuriyet Bayramı'nda mobil konserler ve mobil fener alayı düzenlenecek
Büyükşehir Cumhuriyet Bayramı'nda mobil konserler ve mobil fener alayı düzenlenecek
Büyükşehir Cumhuriyet Bayramı'nda mobil konserler ve mobil fener alayı düzenlenecek
Büyükşehir Cumhuriyet Bayramı'nda mobil konserler ve mobil fener alayı düzenlenecek
Büyükşehir Cumhuriyet Bayramı'nda mobil konserler ve mobil fener alayı düzenlenecek
Büyükşehir Cumhuriyet Bayramı'nda mobil konserler ve mobil fener alayı düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Antalya, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Cumhuriyet Bayramı'nda mobil konserler ve mobil fener alayı düzenlenecek - Son Dakika

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