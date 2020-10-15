Büyükşehir'den Kadıkalesi'ne 10 bin TL destek - Son Dakika

Büyükşehir'den Kadıkalesi'ne 10 bin TL destek

15.10.2020 17:26
Büyükşehir'den Kadıkalesi'ne 10 bin TL destek, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Kadıkalesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarına 10 bin TL'lik destek verecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Kadıkalesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarına 10 bin TL'lik destek verecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz başkanlığında gerçekleşti. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 38 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Kadıkalesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarına yapılacak destek oldu. İl genelindeki birçok mahallede yapılacak olan nazım imar planı değişiklikleri oy birliğiyle kabul edilirken 2020 yılı Mali Gider Bütçesi kapsamında Kuşadası Belediyesi'ne 3 milyon 135 bin TL ve Bozdoğan Belediyesi'ne 9 milyon TL ek ödenek verilmesi maddeleri de oy birliği ile kabul edildi.

" Kuyucak'a doğalgaz müjdesi"

Kuşadası'nda bulunan Kadıkalesi Anaia kazı çalışmalarına 10 bin TL destek olunması ile ilgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek olan şiir, kompozisyon ve resim yarışması ile ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda 7 - 12 yaş grubu çocukların katılacağı yarışmada her kategoriden ilk 5'e girenler olmak üzere toplam 90 adet tablet bilgisayar verilecek. Mecliste görüşülen bir diğer gündem maddesi ise Kuyucaklılara doğalgaz müjdesi oldu. Kuyucak'ın doğalgaz dağıtım bölgesine alınması ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili görüşülen madde, oybirliği ile kabul edildi.

Maddelerin görüşülmesinin ardından Başkan Vekili Karakoz, 10 Kasım Salı günü saat 14.00'te tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN

Büyükşehir'den Kadıkalesi'ne 10 bin TL destek
Büyükşehir'den Kadıkalesi'ne 10 bin TL destek
Büyükşehir'den Kadıkalesi'ne 10 bin TL destek
Büyükşehir'den Kadıkalesi'ne 10 bin TL destek

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Kadıkalesi'ne 10 bin TL destek - Son Dakika

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