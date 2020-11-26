Büyükşehir'in bütçesi 1 milyar 350 milyon TL - Son Dakika

Büyükşehir'in bütçesi 1 milyar 350 milyon TL

26.11.2020 18:46
Büyükşehir'in bütçesi 1 milyar 350 milyon TL, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste ayrıca 2021 yılı bütçesi de oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste yapılan oylamada 2021 yılının bütçesi 1 milyar 350 milyon TL olarak belirlenirken, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bütçesi ise 690 milyon TL olarak onaylandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Başkanlığında bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2021 yılı bütçesi 1 milyar 350 milyon TL olarak oy birliğiyle onaylandı. 2021 yılının bütçesinin yüzde 38'i yatırımlara ayrılırken, Büyükşehir Belediyesi kurulduğundan bu yana ilk kaz borçlanmada bulunmadı.

Mecliste bütçe görüşmelerinde CHP Grubu oylamada kabul oyu verirken, bütçeyle ilgili eleştirilerde de bulundu. CHP Grubu bütçede yer alan bazı gelirlerin geçen yıla göre düşüş gösterdiğini konusunda eleştiride bulunurken,

AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin ise bütçenin gelir ve gider dengesinden oluştuğunu dile getirdi.

"2021 yılı tahmini bütçemiz 1 milyar 350 milyon TL"

AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin 2021 yılı bütçesinin onaylanmasının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Meclisi 20 İlçemizin 2021 yılı tahmini Bütçeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edilmişti. Bu gün yapılan Büyükşehir Meclisi ve BASKİ Genel Kurulunda 2021 yılı tahmini Bütçeleri ve Stratejik Planları görüşülerek kabul edildi. Buna göre Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı tahmini bütçesi 1 Milyar 350 Milyon TL olarak kabul edilirken BASKİ'nin 2021 yılı tahmini Bütçesi 690 Milyon TL, toplamda ise 2 Milyar 40 Milyon TL olarak belirlenmiş oldu.

"Bütçenin yüzde 38'i yatırıma ayrıldı"

Büyükşehir Belediyemizin 2021 Bütçesi incelendiğinde Bütçenin yüzde 38'nin yatırıma ayrıldığı görülüyor. Bu oran ülkemizdeki Büyükşehir Belediyelerinde ortalama olarak yüzde 26. Örneğin bu oran başkent Ankara'da yüzde 17, komşumuz Manisa'da yüzde 32. Görüldüğü gibi belediyemizin yatırıma ayırdığı pay Türkiye ortalamasının çok üzerinde, bu itibarla 2021 Bütçemiz tam anlamıyla bir Yatırım Bütçesi.

"2020 yılı dengeleme bütçesiydi"

Büyükşehir Belediyemiz 2020 yılı Bütçesi bir Dengeleme Bütçesi olarak gerçekleşti. Önceki yıllarda gelirimizden çok giderin olduğu bir mali yapımız varken 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra belediyemizin mali olarak öncelikli hedefi gelir/gider dengesini düzelterek Bütçe açığını kapatmak ve gelirin daha fazla olduğu bir mali yapı oluşturmaktı. Gerçekleşme rakamlarına baktığımızda bu hedefin tutturulduğu görülüyor." - BALIKESİR

Büyükşehir'in bütçesi 1 milyar 350 milyon TL
Büyükşehir'in bütçesi 1 milyar 350 milyon TL
Büyükşehir'in bütçesi 1 milyar 350 milyon TL
Büyükşehir'in bütçesi 1 milyar 350 milyon TL

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'in bütçesi 1 milyar 350 milyon TL - Son Dakika


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