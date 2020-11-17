Büyükşehir Şirindere'de metruk yapıları temizliyor - Son Dakika

Büyükşehir Şirindere'de metruk yapıları temizliyor

17.11.2020 11:17
Büyükşehir Şirindere'de metruk yapıları temizliyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıları birer birer temizliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıları birer birer temizliyor. Son olarak Çiğdem Mahallesi Şirindere bölgesinde yapılan temizlik çalışmasında 94 gecekondu, 88 çadır ve baraka bertaraf edildi. Konut sahiplerinin yazılı izniyle gerçekleştirilen yıkım ve temizlik çalışmalarını Çankaya İlçe Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç yerinde inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre kirliliğine neden olan ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen metruk yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirerek Başkent'in çehresini değiştirmeyi amaçlıyor.

Başkent'i gecekondu ve metruk yapılardan temizlemek için titizlikle ortak çalışma yürüten Fen İşleri, Kent Estetiği, Özel Projeler ve Dönüşüm ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Çiğdem Mahallesi Şirindere bölgesinde 94 gecekondu, 88 çadır ve barakayı bertaraf etti.

"Çalışmalar diğer metruk yapılara örnek olacak"

Şirindere bölgesinde gerçekleşen çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile birlikte yerinde inceleyen Çankaya İlçe Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi, Emniyet birimleri ve diğer ilgili kurum yetkilileri ile beraber Çiğdem Mahallesi'nde metruk bina ve kaçak yapıların yıkılması noktasında bir faaliyet yürütüyoruz. Buranın daha nezih ve güzel bir muhit olması noktasında çalışmalar tamamlandığında diğer metruk yapılara da örnek olacak."

Valilik ve kaymakamlık ile iş birliği

Ankara genelinde metruk yapıların bertaraf edilmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını, yıkım işlemlerini konut sahiplerinin yazılı iznini alarak kavgasız gürültüsüz gerçekleştirdiklerini ifade eden Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağustos ayından itibaren Başkent 153 hattına ve CİMER'e ulaşan başvuruları değerlendirerek Ankara'da toplam 38 kentsel dönüşüm alanındaki metruk yapı bölgesi tespit edildi. Çalışmalarımıza Dikmen Çaldağı bölgesinden başladık ve Dikmen deresini tamamladık. Varlık Mahallesi'nde ise bundan sonra canlı hayvan pazarı kurulmayacak. İskitler'i bitirdik, Hıdırlık Mahallesi'ne başlıyoruz. Çiğdem Mahallesi Şirindere bölgesinde ise çalışmalarımız sürüyor. Havaların soğuduğu bugünlerde vatandaşların barınma ihtiyaçları için valilik ve kaymakamlık ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu bölgede barınan 650 kadar kağıt toplayıcısı vatandaşımıza mart ayından haziran ayı ortasına kadar sıcak yemek servisinde bulunduk, kalacak yer ayarladık. Konut sahiplerinden yazılı izin belgesi alıyoruz ve ondan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ankara'da alışıldık yıkım görüntülerine bu nedenle rastlamıyoruz."

Yıkım ve temizlik çalışmalarına katılan Çiğdem Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Aslan ise bölgedeki çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Mahalle sakinlerimiz çalışmalardan çok memnun. Burası uzun zamandır her türlü suçun işlendiği sıkıntılı bir bölgeydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar toplam 3 bin 153 kamyon atık malzemenin toplanarak bertaraf edildiğine dikkat çeken Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Bugüne kadar kent genelinde 220 gecekondu yıkım işlemini tamamlayarak 154 adet baraka ve çadırı ortadan kaldırdık. Başkentimize yakışmayan güvenlik ve sağlık sorunu oluşturan bölgeleri pırıl pırıl bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Adım adım temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü Şirindere bölgesi sağlıklı bir görünüme kavuşturulurken, gecekondu yıkımının dışında çevre ve görsel kirliliğe neden olan hurda, kağıt ve atık temizliği merkez ve ilçelerde artarak devam ettirilecek. - ANKARA

Büyükşehir Şirindere'de metruk yapıları temizliyor
Büyükşehir Şirindere'de metruk yapıları temizliyor
Büyükşehir Şirindere'de metruk yapıları temizliyor
Büyükşehir Şirindere'de metruk yapıları temizliyor
Büyükşehir Şirindere'de metruk yapıları temizliyor
Büyükşehir Şirindere'de metruk yapıları temizliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Başkent, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Şirindere'de metruk yapıları temizliyor - Son Dakika


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