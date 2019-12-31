Büyükşehir, "Türkiye'nin Otomobili"ni hizmetlerinde kullanmaya talip - Son Dakika
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Büyükşehir, "Türkiye'nin Otomobili"ni hizmetlerinde kullanmaya talip

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2022'de seri üretimi planlanan "Türkiye'nin Otomobili"ni belediye hizmetlerinde kullanmak istediklerini belirtti.

Büyükşehir,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2022'de seri üretimi planlanan " Türkiye'nin Otomobili"ni belediye hizmetlerinde kullanmak istediklerini belirtti.

Yüce, yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta ülke tarihinde yeni bir milat olduğunu, ülkenin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin ve milletin değeri olacak yerli otomobilin hayırlı olmasını ifade eden Yüce, "Yapamazlar, başaramazlar, beceremezler' dediler ama ülkemiz bu söylemlere en iyi cevabı verdi. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha müreffeh, daha güçlü Türkiye idealiyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bize bu gururu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımıza, babayiğitlere teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinde kullanılacak 54 yerli otomobile talibiz. Rabbim ülkemize ve milletimize hayırlı eylesin." ifadesini kullandı.

Yüce, alınacak olan araçlardan 54'üncüsüne özel olarak talip olacağını sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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