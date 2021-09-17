Büyükşehir ve MASKİ, Akhisar'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde yürüttüğü çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Akhisar ilçesi Hilaliye Caddesi'nde altyapı ve üstyapı çalışmaları tüm hızıyla ilerlerken, çalışmalar yerinde incelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından prestij cadde çalışmaları kapsamında olan Hilaliye Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öztozlu ve Aslay'a incelemeleri sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya eşlik ederken, Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Aybars Özbilgin, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile mahalle muhtarları da hazır bulundu.

"80 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdiğini ifade eden Aslay, 2014 yılında Manisa'nın Büyükşehir statüsüne girdiğini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2014 yılından itibaren Akhisar ilçesinde birçok yatırıma imza attığını söyleyen Aslay, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sadece bu süreçte yapılan yatırımların toplam bedeli 80 milyon liranın üzerinde. Bu süreçte genel müdürlük olarak 101 ve 154 mahalle kapsamında köyden ve beldeden dönüşüm yapılan mahallelerde altyapı hizmetlerini gerçekleştirdik. İçme suyu sondajları, depo tamiratları yaptık. Geçtiğimiz senelerde bu iki caddemize benzer olarak da Tahir Ün Caddesi ve paralel sokaklarında hem altyapı hem üstyapı çalışmaları yaparak prestij cadde dönüşümlerini gerçekleştirdik. Bugün de bu iki caddemizi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde prestij cadde dönüşümüyle ilgili çalışmalara başladık. Öncesinde doğalgaz çalışması oldu, sonrasında MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık 4 buçuk kilometrelik şebeke hattı ve ana isale hatlarını değiştirerek çalışmalara başlamış olduk. Akabinde bu iki caddemizin yağmur suyu ve diğer imalatları yapılarak prestij caddeye dönüşümü sağlanacaktır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 17 ilçede hem MASKİ olarak hem Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaları devam ediyor. Değişen ve gelişen Manisa vizyonu doğrultusunda bu çalışmaları yaparak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek, daha kaliteli yaşam sunabilmek adına çalışmalarımızı yapıyoruz ve uğraşmaya devam edeceğiz. Burada en büyük destekçilerimiz meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımız da burada. Onlar çalışmaları yerinde görüyorlar, vatandaşların taleplerini ve isteklerini bizlere iletiyorlar. Muhtarlarımız bizim sahadaki elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun. Rabbim tez zamanda çalışmaları bitirerek kullanıma açmayı nasip etsin" diye konuştu.

"Bu sezon aslan payını Akhisar aldı"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Öztozlu, 14 Eylül 2021'de yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde müjdeler verildiğini ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ilçelere müjdeler verdiğini söyledi. Akhisar'da Kültür Park projesinin ihalesinin 24 Eylül tarihinde yapılacağını hatırlatan Öztozlu, "Bu prestij caddelere gelince MASKİ Genel Müdürlüğü altyapı isale hattını yeniledikten sonra Büyükşehir Belediyesi de yağmur suyu ve asfaltı, aydınlatmalarıyla birlikte tam Akhisar'a yakışır, Akhisar'a layık bir prestij cadde kazandıracağız. Bugün itibariyle Akhisar'da sathi kaplamada 150 kilometreyi bulmuş durumdayız. Bu sene 1200 kilometre sathi kaplama hedefimiz var. Sathi kaplama çalışması 150 kilometre ve daha devam ediyor. Bu sene aslan payını Akhisar ilçemiz aldı. Bu da çok ciddi bir yatırım. Geçene seneki sathi kaplama maliyetleri ile bu seneki sathi kaplama maliyetleri arasında yüzde yüz fark var. Geçen sene bitümün tonu 2100 liraydı. Geçen sene 2100 lira ile sezona başladık, 3200 lira ile bitti. Bu sene 4200 lira civarlarında. Bu 150 kilometrelik yolun da maliyeti yaklaşık 20 milyona yakın. Depremde hasar gören Karabörklü camimiz yıkıldı. Başkanımızın talimatıyla oraya güzel ve oraya yakışır bir cami inşa ettik. Allah izin verirse Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımıyla bir Cuma günü açılışının yapılması planlanıyor. Burada çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kullanmak nasip olsun" diye konuştu.

"Akhisar'a kazandırılan ve kazandırılacak projeler"

Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar'a kazandırılan ve kazandırılacak olan projelerden de bahsetti. Tamamlanan ring yolu ve 1200 metrelik prestij cadde projesini hatırlatan Öztozlu, "Sağlıklı işleyen bir altyapı sistemi ve modern üstyapısı ile Ring Yolu'nu vatandaşların hizmetine sunduk. Atatürk Mahallesi sınırları içinde kalan prestij caddesinin gerek altyapısı gerekse de ışıl ışıl aydınlatmaları ile Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a değer kattığını düşünüyoruz. Bunun yanında önemli sanayi alanları arasında yer alan Akhisar OSB'si içine yine Akhisar OSB'si ile birlikte ortak proje kapsamında itfaiye amirliği binası kazandırarak, personel ve araç takviyesi ile olası istenmeyen durumlara hazır hale getirdik. Ayrıca planladığımız projeler arasında yer alan içinde 12 araçlık itfaiye aracı garajı, 24 kişilik yatakhane, 30 personellik bekleme alanı, 16 kişilik yemekhane ve giyinme-soyunma odalarının bulunduğu Akhisar İtfaiye Amirliği binasının da planlarının çizim çalışmaları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz destek ile birlikte Akhisar ilçemize yeni bir Çocuk Kültür Sanat Merkezi çalışmaları da planlanan projelerimiz içerisinde yer alıyor" dedi.

"Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti"

Akhisar AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletirken, "Cumhur ittifakı olarak biz zaten beraberiz. Hem cumhur ittifakı olarak hem de Büyükşehir Belediyesi olarak Akhisar'a güzel hizmetler ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu yollar gerçekten çok önemli çünkü daha önce yaptıkları prestij yollarda Tahir Ün, 1. Nakliye, 2. Nakliye Caddeleri'nin hepsi Akhisar'a değer kattı. Park konusu bizim için çok önemliydi. Asırlık bir parkımız vardı. Onun yenilenmesi çok güzel. Onun içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Eski spor salonumuzun yan tarafı da bisiklet yolu ve yürüyüş yolu olarak, kültür park olarak orayı açacağız. Hizmetlere hep beraber Cumhur ittifakı olarak devam edeceğiz" dedi.

"Akhisar'a girişte şehrin aynası"

Akhisar MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, "Akhisar böylesine yakışır durumda burada bulunmamıza vesile olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçenlere herkesten Allah razı olsun. Akhisar her şeyi hakediyor. 42 ilden büyük bir nüfusa sahip Akhisar. Burası şehire girişte Akhisar'ın aynası. Gelen kişiler Akhisar'ın ne kadar hizmet aldığını görecek. Bana göre sanayi yolumuz buradan daha önemli. Birçok ili birbirine bağlıyor. Yıllardır sürüncemedeydi. Şimdi milyon liralar harcanarak sanayinin çıkışına kadar prestij yolu yapılacak. Oradan da Beyoba çatısı dediğimiz noktaya kadar çalışma yapılacak. Emeği geçen herkesten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Akhisar'ın aldığı en büyük yatırımdır bu"

Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Doğan Ensivri, çalışmaların yapıldığı caddelerin Akhisar'ın önemli caddeleri olduğunu belirterek, "Prestij cadde olmayı hak eden caddeler. Allah razı olsun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşların isteklerini kırmadı, verdiği sözü de yerine getirmiş oldu. Yatırım maliyeti olarak da düşününce 20-22 milyon liralık bir yatırım bu çalışma. 2019 seçim döneminden itibaren belediyecilik anlamında Akhisar'ın aldığı en büyük yatırımdır bu. Tabi bu yatırımların arkası gelecek. Necmi Şentürk Parkı bir yatırım. AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün'ün de söylediği gibi devletimizin yapacağı yatırımlar da var. Akhisar her şeyin en iyisini hakkediyor. Cengiz Ergün başkanımızdan Allah razı olsun.

Muhtarlar teşekkürlerini iletti

Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, yapılan çalışmalardan dolayı öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Gümüş, "Anladığım kadarıyla bu yıl Akhisar'da eksik olan hizmetlerin tamamı olacak gibi görünüyor. Bir çivi çakandan, emeği geçenden Allah razı olsun. Biz kendimizi hizmetçi ahdettik, öyle olmaya da devam ediyoruz. Her türlü hizmet edenin yanındayız. Bize hizmet eden hizmet bulsun" diye konuştu. Mahallenin kalabalık bir mahalle olduğunu belirten Hürriyet Mahallesi Muhtarı Yakup Dikmen, "Yeni hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Mahallemizin 151 ve 15 sokaklarına yeni çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalar mahalle içlerine doğru ilerleyecek görünümde. Yapılan hizmeti kim yaparsa yapsın, vatandaşa, halka yapılandır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Paşa Mahallesi Muhtarı Nazif Danabaş, yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletirken, Ragıpbey Mahalle Muhtarı Özlem Özcan ise prestij cadde çalışmalarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Akhisarımıza çok güzel bir hizmet geliyor. Bu yüzden de Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. İnönü Mahalle Muhtarı Figen Karabulut ise Cengiz Ergün'ün yatırımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Bunu içtenlikle söylüyorum. Bu yatırımı uzun bir zamandır bekliyorduk. Sanayi yolumuz var, Necmi Şentürk Parkı'mız var. Bu dönem çok yatırım olacak. Kendisine çok teşekkür ediyor ve yakın bir zamanda Akhisar'a bekliyoruz kendisini" diye konuştu.