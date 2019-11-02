Büyükşehirden insan odaklı eğitim seminerleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, birey ve ailelere psikolojik destek sağlayarak, sağlıklı birey ve ailelerin oluşumuna katkıda bulunuyor.



Ailelere, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik koruyucu, önleyici, geliştirici, danışmanlık, eğitim ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin verildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, "Aile Eğitim Seminerleri" başladı.



Her ay farklı seminer



Ailelere ücretsiz olarak rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verildiği Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle sürdürdüğü aile eğitim seminerlerinden ilkini gerçekleştirdi. "Psikolojik Dayanıklılık" konusunda verilen eğitim semineri katılımcılarla interaktif şekilde yapılırken her ay farklı bir konuda ilgili uzmanlarca farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenecek. Çocuklar, gençler ve yetişkin aile bireylerinin yararlanabileceği seminerler tüm başkentlilere açık olacak.



Üniversitesiyle de iş birliği yaparak Bahçelievler Hanımlar Lokali üyelerine "Besinleri Doğru Pişirme ve Saklama Yöntemleri" konulu seminer verildi. Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından verilen eğitimde, besinlerin vitamin ve mineral değerlerini kaybetmeden nasıl pişirileceği ayrıntılı olarak anlatıldı. Sağlıklı beslenme yöntemleri hakkında önemli bilgilerin paylaşıldığı seminere katılan 18-60 yaş arası Hanımlar Lokali üyeleri, sağlıklı ve uzun ömür sürmenin püf noktalarını da öğrendi. - ANKARA