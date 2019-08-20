Büyükşehirli sporcular Denizli'de
1 saat önce
Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti yarışlarına katıldı.
Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:12 Kaynak: İHA
Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu
tarafından Denizli
'de düzenlenen Uluslararası Çameli
Dağ Bisikleti yarışlarına katıldı.
18 Ağustos Pazar günü düzenlenen ve 15 ilden toplam 49 sporcunun 5 kategoride yarıştığı uluslararası yarışta, Büyükşehirli sporculardan Onur Balkan elit erkeklerde 2'nci olurken aynı kategoride Oğuzhan Tiryaki ise 3'ncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.
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Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti yarışlarında dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
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