Son Dakika Haberleri: Büyükşehirli sporcular Denizli'de
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Büyükşehirli sporcular Denizli'de

1 saat önce

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti yarışlarına katıldı.

Büyükşehirli sporcular Denizli'de, System.String[]
Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti yarışlarına katıldı.

18 Ağustos Pazar günü düzenlenen ve 15 ilden toplam 49 sporcunun 5 kategoride yarıştığı uluslararası yarışta, Büyükşehirli sporculardan Onur Balkan elit erkeklerde 2'nci olurken aynı kategoride Oğuzhan Tiryaki ise 3'ncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti yarışlarında dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Türkiye Bisiklet Federasyonu, Denizli, Salcano, Çameli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:12 Kaynak: İHA
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