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Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü - Son Dakika

Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:40

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayetinde 24 kişi gözaltına alınmıştı. Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen ve gözaltına alınan kuzeni Mehmet Ali Dayanır, tutuklanarak sağlık kontrolünün yapılması için hastaneye götürüldü.

Konya'da evlerinde otururken öldürülen 54 yaşındaki Necla Büyükşen ile 55 yaşındaki Metin Büyükşen, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Müge Anlı'nın programında işlenen olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri geçtiğimiz gün yaptığı operasyonda aralarında çiftin çocuklarının da yer aldığı 24 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin HTS (iletişim) kayıtları ile WhatsApp yazışmalarının dökümlerine ulaşılıp, sorgulamalar yapılırken, adreslerde ele geçirilen av tüfekleri ise incelemeye alındı.

KELEPÇELENEREK HASTANEYE GİTTİ

Sezon finali yapan ve bu süreçte konunun takibini yapan Müge Anlı'nın ekibi, emniyette işlemleri araştırmak için olay yerine gitti. Programın Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın kelepçelenerek götürüldüğü görüntüler yayınlandı.

Sağlık kontrolüne götürülen Mehmet Ali Dayanır'ın mahkemeye çıkması beklenirken herhangi bir itirafın gelip gelmediği öğrenilemedi.

ÇİFTİN KIZLARI OLAY YERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, keşif ve yer gösterme için eve getirildi. A Haber'de yer alan bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin de yer aldığı keşifte, Büyükşen'e olay günü yaşananlar soruldu. Keşife, Büyükşen'in doktor olan ağabeyi Osman Büyükşen de katıldı.

Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince keşif sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yapılan keşfin ardından şüpheli Büyükşen, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü

İl Jandarma Komutanlığı, Müge Anlı, Jandarma, Konya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü - Son Dakika Magazin


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