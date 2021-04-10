Ç.Rizespor-Trabzonspor maçından notlar, iki takım toplam 10 değişik isimle sahada

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

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