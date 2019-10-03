Çad Büyükelçisinden Rektör Taş'a ziyaret

Çad Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, beraberindeki heyetle birlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ı makamında ziyaret etti.



Görüşmede Çad ile Türkiye arasındaki iki ilişkilerin öneminden bahseden Büyükelçi Guet, bu ilişkilerin gelişmesindeki katkılarından dolayı Rektör Taş'a teşekkürlerini sundu. Şeyh Edebali Üniversitesi'nde eğitim gören Çadlı öğrencilerin durumları hakkındaki memnuniyetlerini dile getiren büyükelçi, gelecek yıllarda daha fazla Çadlı öğrencinin bu üniversitede eğitim almasını istediklerini ifade etti. Üniversitenin uluslararasılaşması yolunda önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu doğrultuda her yıl yabancı öğrenci sayısını artırdıklarını söyleyen Rektör Taş ise kardeş ülke Çad'dan 21 öğrencileri olduğunu hatırlatarak ilerleyen süreçte daha fazla Çadlı öğrenciyi Şeyh Edebali Üniversitesi'ne kazandıracaklarını bildirdi. - BİLECİK