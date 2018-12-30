Son Dakika Haberleri: Cadde Ortasında Darp Edildi

Cadde Ortasında Darp Edildi

26 dakika önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kişi husumetli olduğu şahıslar tarafından cadde ortasında darp edildi.

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kişi husumetli olduğu şahıslar tarafından cadde ortasında darp edildi.

Olay saat 21.30 sıralarında Kozlu ilçesi Merkez Veysel Atasoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan O.Ö. ile isimleri henüz belirlenemeyen kişiler cadde üzerinde karşıya karşıya geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz isimleri belirlenemeyen kişiler O.Ö.'yü darp etti. Taraflardan 1 kişi yanında getirdiği silah ile 2 el havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Silah sesini duyulmasının ardından O.Ö.'yü darp eden şahıslar olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan O.Ö. yakınları tarafından özel araç ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerinin ardından olay ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:55 Kaynak: İHA

Merkez, Zonguldak, Kozlu, 3. Sayfa
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