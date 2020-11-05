Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi - Son Dakika

Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi

05.11.2020 09:49
Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi, System.String[]

Depremin çocukların zihinlerinde bıraktığı kötü anları bir an olsun uzaklaştırabilmek için Buca'da kurulan çadır kentleri ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, sürpriz doğum günü partisi düzenledi, özel kurulan film çadırında miniklerle birlikte çizgi film izledi.

Depremin çocukların zihinlerinde bıraktığı kötü anları bir an olsun uzaklaştırabilmek için Buca'da kurulan çadır kentleri ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, sürpriz doğum günü partisi düzenledi, özel kurulan film çadırında miniklerle birlikte çizgi film izledi. Deprem şaşkınlığını hala üzerlerinden atamayan çocuklara kitap ve oyuncak dağıtan Kılıç, "Çocuklarımızın moralini yüksek tutmak bizim için çok önemli. Çocuklarımızın morali yüksek olduğunda ailelerimizin de morali yüksek oluyor" dedi.

Türkiye'nin en acı günlerinden birinin yaşandığı İzmir depreminin ardından evlerini kaybeden binlerce yurttaşa desteğini sürdüren Buca Belediyesi, çocuklara moral depoladı.

114 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından destek çalışmalarını bizzat yürüten Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların bulunduğu çadır kentlerdeki miniklerle buluştu.

Damla'yı yeni yaşında yalnız bırakmadı

Buca Stadyumu ve Şirinyer Hipodromu'nda kurulan çadır kentleri ziyaret eden Başkan Kılıç, 14 yaşına basan Damla Melisa Başıbüyük'e doğum günü sürprizi yaptı. Damla'yla birlikte pasta kesen Kılıç, çadır kentteki tüm çocuklara hediyeler dağıtarak sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi. Yaşadığı sürprizin etkisiyle mutluluğunu gizleyemeyen Damla Başıbüyük, "Çok duygulandım. Evde kalamadığımız için buraya geldik. Herkes doğum günümü kutladı. Buradaki herkes bize çok iyi davranıyor, hiçbir şeyimizi eksik etmiyorlar. Çok mutluyum başkanımız benim için buraya kadar geldi çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Kılıç miniklerle çizgi film izledi

Şirinyer Hipodromu'nda kurulan çadır kenti de ziyaret eden Başkan Kılıç, Buca Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından kurulan film gösterim çadırında çocuklarla birlikte çizgi film izledi. Günde iki seans düzenlenen film gösterimleriyle çocukları bir nebze de olsa mutlu edip, sarsıcı tecrübeyi zihinlerinden uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Kılıç, çocuklara sürpriz hediyeler dağıttı.

Çocukların morali çok önemli

Deprem süresince yürütülen çalışmaların tüm yaralar sarılıncaya kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Kılıç, "Çadır kentlerimizde çok sayıda çocuğumuz var. Onlara güzel bir film gösterimi yaptık, sevindirecek hediyeler verdik. Çocuklarımızın moralini yüksek tutmak bizim için çok önemli. Çocuklarımızın morali yüksek olduğunda ailelerimizin de morali yükseliyor. Bizler az da olsa yaraları sarmaya çalışıyoruz. Hepimize çok geçmiş olsun. Binalarımızı yenileyerek bir daha böyle acılar yaşamamak istiyoruz. Türkiye'de, özellikle bizim kültürümüzde, böylesine güzel bir dayanışa kültürü var. Biz de Buca Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi
Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi
Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi
Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi
Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi
Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi
Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi
Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi
Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi
Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi

Erhan Kılıç, Doğum, Film, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti ABD'de protestolar büyüyor! Seçimlerdeki belirsizlik halkı sokağa döktü ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti
Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor         
09:43
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı         
01:09
Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum         
00:51
YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı         
23:01
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı         
16:25
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 09:57:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei