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Çadlı kadınlardan Türkiye için dua

23 dakika önce

Çadlı kadınlar Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye ve Türk askerlerine dua etti.

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Çadlı kadınlar Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye ve Türk askerlerine dua etti.


Türk iş adamları tarafından yaptırılan bir Kur'an kursunda toplanan Çadlı kadınlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bir araya geldi. Çadlı kadınlar Türk askerleri için dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. - ÇAD

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:01 Kaynak: İHA
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